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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит во Дворце Независимости
Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит во Дворце Независимости в Минске, пишет БЕЛТА.
Официальные переговоры лидеров двух стран предваряет церемония официальной встречи с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов Беларуси и России.
До прибытия во Дворец Независимости Владимир Путин возложил венок к монументу Победы в Минске.
Президент Российской Федерации прибыл в Беларусь накануне вечером. В аэропорту его встретил глава белорусского государства. В присутствии СМИ президенты обозначили переговорную повестку дня, заявив о намерении в первую очередь обсудить вопросы безопасности, включая тему учений по применению нестратегического ядерного оружия. Официальные переговоры с участием членов делегаций будут преимущественно посвящены вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Примечательно, что непосредственно перед визитом в Беларусь Владимир Путин на встрече с членами российского правительства подробно обсуждал вопросы сотрудничества с Беларусью по различным направлениям. "Практически по всем направлениям прошлись - и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Наверное, полправительства было", - рассказал он по прилете в Минск.
Планируется, что официальные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина 24 мая во Дворце Независимости пройдут сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.
Стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений - интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере.
В центре внимания традиционно будут также международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.
Объем товарооборота Беларуси и России в 2023 году составил прочти $48,7 млрд, что на 6,3 % выше по сравнению с уровнем 2022 года. Экспорт - более $25 млрд. Импорт - $23,6 млрд. В свою очередь экспорт белорусских услуг в 2023 году сложился в размере $3,6 млрд.
В текущем году товарооборот между странами также имеет тенденцию к росту. В январе - марте наторговали более чем на $12 млрд, что на 4,2 % выше по сравнению с аналогичным периодом год назад.
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