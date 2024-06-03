Встреча Александра Лукашенко с Президентом Монголии проходит в Улан-Баторе

Встреча президентов Беларуси и Монголии Александра Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсуха проходит в Улан-Баторе на площади перед Государственным дворцом, сообщает БЕЛТА.

Двусторонняя программа традиционно началась с официальной встречи с исполнением государственных гимнов и церемониалом с участием военнослужащих роты почетного караула и конной гвардии. Военнослужащие роты почетного караула одеты в исторические костюмы эпохи Чингисхана.

Государственный дворец расположен на северной стороне площади Сухэ-Батора в центре города Улан-Батор. В здании размещаются Великий государственный хурал (парламент), Аппарат правительства, Офис премьер-министра, Администрация Президента, Секретариат Совета национальной безопасности и другие государственные органы Монголии.

Во дворце проводятся различные мероприятия с участием высших должностных лиц страны, включая встречи с зарубежными гостями. На площади перед зданием регулярно проходят общественные мероприятия, включая митинги, ярмарки, церемонии, выпускные вечера и свадьбы.

Официальные переговоры с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.

Одновременно с мероприятиями государственного визита в Улан-Баторе проходит Монголо-Белорусский бизнес-форум.

Дипломатические отношения между Беларусью и Монголией установлены 24 января 1992 года. В обеих странах открыты посольства. По итогам 2023 года товарооборот составил 29,2 млн долларов, в том числе белорусский экспорт - 29 млн долларов. В Монголию поставлялись молоко и сливки сгущенные и сухие, нефтепродукты, пластмассовая тара, тракторы, древесно-стружечные плиты, мучные кондитерские изделия, солод, сыры и творог, готовые обезжиренные пищевые продукты, шоколад и пищевые продукты, содержащие какао.

Кроме того, по итогам 2023 года оборот услуг сложился в размере 6,1 млн долларов с положительным для Беларуси сальдо в 2,9 млн долларов.