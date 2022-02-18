Встреча двух лидеров и обсуждение актуальных вопросов - Президент Беларуси совершит рабочий визит в Москву

Сегодня в Москве, как планируется, состоятся переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

Известно, что главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов: развитие общей экономики, актуальные вызовы безопасности, международную обстановку. Сегодня важно все! На каком фоне будет проходить эта встреча и что в преддверии переговоров думают эксперты? В Москве уже работает обозреватель Наталья Бреус.

Место встречи может меняться - Москва, Сочи или Питер. Эти города не раз становились площадками для переговоров лидеров. Но где бы они не проходили, медиаинтерес остается неизменно высоким. Учитывая объем сотрудничества между странами, президентам всегда есть что обсудить. Но если осенью все вертелось вокруг интеграции, то сегодня на первом плане все же вопросы безопасности и международная обстановка.

Международная проблематика будет в повестке переговоров лидеров Беларуси и России

Обстановка сегодня по-настоящему взрывоопасная. Только поднеси спичку! Информационная истерия вокруг российского якобы "вторжения" в Украину просто зашкаливает. В Кремле, кажется, устали реагировать на вбросы об очередном "времени Ч". Все понимают: авторы страшилок о войне за океаном. Для них это в том числе и предлог, чтобы усилить натовское присутствие у наших границ.

Эксперты категоричны: западным оппонентам нагнетать ситуацию выгодно. Во-первых, экономический аспект -ослабить конкурентов на волне опасных слухов. Во-вторых, политический. Это, безусловно, попытка западных стран на пустом месте укрепить свои переговорные позиции в диалоге о гарантиях безопасности. На наших глазах серьезное переформатирование международных отношений. Нужно держаться вместе.

Эксперты о роли Беларуси и России в условиях переформатирования мировой системы









Основная задача, которая стоит перед Россией и Белоруссией, - сформировать и отстоять свое право на свой полюс в полицентричном мире. Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции





Минск - Москва: сотрудничество и безопасность

Периодически интеграция в принципе и отношения Минска и Москвы в частности омрачали торговые споры. Не без этого. "Но стоит ли оно того?" - то и дело звучало из Минска. Выиграть 20 копеек - потерять друга? Александр Лукашенко не раз говорил: время такое, что, глядишь, еще придется "отстреливаться спиной к спине". Звучало как фигура речи, но эти слова белорусского Президента в итоге оказались пророческими.

Благо пока без залпов пушек. Разве что в целях учений и исключительно ради обороны. "Союзная решимость" в разгаре. Что и как делать дальше – президенты решат без подсказок.





Примем решение - выведем за сутки. Примем решение: месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Европейская безопасность - ее будут обсуждать. Тем более в преддверии нынешних переговоров состоялась целая цепочка контактов Путина с Макроном, Шольцем и Байденом. Но и без экономики не обходится ни один разговор президентов Беларуси и России. Особенно если пресс санкций не ослабевает.



Глава МИД Беларуси: На встрече А. Лукашенко и В. Путина будет обсуждаться широкий круг вопросов











Мы (МИД - Прим. БелТА) подготовили наши предложения по темам, которые будут подниматься в ходе этой встречи Президентом Лукашенко. Еще раз повторюсь: в ходе подобного рода встреч обсуждаются любые темы и важные вопросы. Конечно же, может затрагиваться ситуация в сфере безопасности, торгово-экономическое взаимодействие, санкционное противостояние с западными странами. Убежден, эти вопросы обязательно будут затрагиваться. Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси





Григорий Рапота: Каждая встреча - движение вперед





Наши президенты встречаются достаточно часто, и слава богу. Потому что каждая встреча - это движение вперед в экономике, в политике, в гуманитарной сфере, военно-политической области. Поэтому каждая встреча - это благо. Григорий Рапота, член комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам





Сегодня в Москве состоятся переговоры А. Лукашенко и В. Путина



