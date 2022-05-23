Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Сочи - обсуждают экономику, безопасность и ситуацию в Украине

В Сочи проходят переговоры президентов Беларуси и России. О проведении этой полноформатной встречи лидеры договорились на полях саммита ОДКБ неделю назад. Александр Лукашенко и Владимир Путин подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений. Основные направления: экономика и безопасность. Вопреки расчетам Запада на негативный сценарий для наших стран, мы достойно выдерживаем санкционный прессинг. Как говорится: не дождетесь. Нынешняя ситуация подтолкнула Беларусь и Россию к максимальному сближению в вопросах экономики. Сейчас ставка сделана на импортозамещение и кооперацию.

"Очень важно (вы как-то это отмечали), что экономика в России и вообще у нас в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Она оказалась меньше. Падает уровень безработицы. Это хорошо. Ну и рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Ну, это для них неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей. И они (Запад), сами не понимая того, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что правительства Беларуси и России по поручению глав государств определили основные направления в сфере импортозамещения и даже посчитали в первом приближении, во что это обойдется. "Деньги совсем небольшие. Я не хочу публично сейчас называть, потому что они примерные. Ну, совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где у нас не хватает комплектующих и прочего на хорошее импортозамещение, - уверен белорусский лидер. - Я уже не говорю по линии безопасности. Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии, которая здесь действует".



"В экономике действительно спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, технологии. Ну, а что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая свои СМИ, ну и получили и инфляцию… Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин", - с иронией заметил глава государства.





