Встреча Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге: темы для обсуждения - от экономики до СВО, затронули и ЧВК Вагнер

Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась в Константиновском дворце, куда, кстати, лидеры приехали вместе.

Темы для обсуждения: от экономики до СВО. Затронули даже ЧВК "Вагнер". Тон беседы сразу дал понять - президенты, в отличие от европейских и американских партнеров, прекрасно понимают, о чем говорят. Наш обозреватель Илона Красутская собрала самое важное из поездки Первого.

Неважно, Кремль, Сочи или, как на этот раз, - Питер! Частые контакты союзников, кажется, уже никого не удивляют. Сегодняшняя встреча, судя по заявлениям президентов, в графике стояла давно. И ничего, если это будет рабочее воскресенье. В Константиновский дворец лидеры приедут вместе.





Безопасность, экономика, санкционное противостояние. Об этом политики говорили и будут говорить открыто. Если того требует ситуация, чтобы понимали на Западе и за океаном, и о ядерном оружии и что будет в случае малейшей угрозы для Союзного государства. Несмотря на так называемую помощь всего мира в виде накачки Украины оружием, контрнаступление - закрытая тема.



"Вчера непростой был день. Это по нашим данным. Вы потом тоже скажете свое мнение. Очень сложный был день. К счастью, так прилично закончился. По нашим данным, более 15 "Леопардов" (танки немецкого производства. - Прим. БЕЛТА) уничтожено и более 20 "Брэдли" (боевая машина пехоты США. - Прим. БЕЛТА) за один бой. Такого, по-моему, никогда не было, чтобы иностранных", - сказал глава государства.

"Там с той стороны действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой", - отметил Владимир Путин.

Александр Лукашенко подчеркнул, что уничтожение такого количества техники свидетельствует и о больших потерях в личном составе ВСУ: "Можно прикинуть, к сожалению, сколько погибло солдат там со стороны ВСУ, когда столько техники уничтожено. Я это знаю, потому что на бронетехнике мне пришлось служить офицером в свое время. Поэтому я понимаю, что такое уничтожить столько БМП и, главное, хваленых этих "Леопардов".

Президент Беларуси привел данные оценок США, которые свидетельствуют о безвозвратных потерях ВСУ в 26 тыс. человек со времени начала контрнаступления.

"Больше", - отреагировал Владимир Путин.

"Это уже сейчас больше. Ну вот они неделю назад оценивали больше 26 тысяч. С 4 июня (с начала контрнаступления. - Прим. БЕЛТА). Я их записал данные", - сказал Президент Беларуси.

"Даже больше", - утвердительно сказал российский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "Вчерашний день показывает, что войну приходится вести против всего блока НАТО. Вооружение их, наемников уже подключили немало. И, что немаловажно, почему вчерашний день важен, - подключают основные стратегические резервы. Это говорит о том, что бездумная эта политика - бросать неподготовленных людей и наемников в пекло - ни к чему не приведет".

Владимир Путин во время встречи заметил, что иностранные наемники тоже несут значительные потери.

"Большие. Из-за своей тактики", - подтвердил Александр Лукашенко.

"Из-за своей глупости", - уточнил российский лидер.

Александр Лукашенко на встрече отметил, что контрнаступления со стороны украинских сил нет.

"Провалилось. Результатов нет, - подтвердил белорусский лидер. - Что дальше?

Что дальше?! Этот вопрос не кажется риторическим. Все очевидно. Преднамеренное нежелание Украины и тех, кто за ней стоит, завершить конфликт, говорит об одном. Впереди только потери. Несмотря на огромные надежды Зеленского в Вильнюсе, Украина снова - мимо НАТО. Чтобы оттянуть этот факт, в ход идут всяческие предлоги и предложения. Из последнего - принимать Украину в альянс по частям. Очередной «разговорный» фон - для решительных действий. И все эти "движения" уже зафиксированы в непосредственной близости от союзных границ.





"Это Вы очень точно сказали недавно, начали подключать Польшу. И активно подключают наемников. Я специально привез вам карту о переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим - готовится почва. Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 км от Бреста. Стояли километрах в 500, перебросили на 40 км. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть больше 100 км от Гродно - вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли. Открыли они ремонт "Леопардов" - поляки на своей территории. И Жешув активизируется - аэродром, куда американцы перебрасывают технику и другие", - подтвердил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание на военное усиление в Польше, переброску значительных сил к границам Союзного государства. "Естественно, Польша поставила вопрос: что взамен? Ясно - деньги, вооружение. Это понятно. Но сейчас, вы тоже отметили это, очень много разговоров "по частям принять Украину в НАТО". Что за этим стоит? Это дымовая завеса, - сказал Президент. - Оторвать этот кусок западной Украины. Это под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло".

"Они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за активное участие поляков в этой операции против войск Российской Федерации. Американцами это поддерживается", - добавил белорусский лидер.

Большие территориальные аппетиты Польши - это не новость. Мы часто слышим заявления тамошних политиков о претензиях в отношении наших земель. Участие Варшавы в этой западной игре, как показывает история, - до поры до времени. Пока это выгодно тому, кто руководит этой игрой.



Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам: Польша в настоящий момент существует на деньги США и НАТО. У нее крайне бедственное экономическое положение, и она вынуждена жить на чужие подачки. Кроме того, развязывание конфликта на Украине дало надежду Варшаве захватить новые территории, относящиеся сейчас к территории Украины или Беларуси. Именно с этим связан накал милитаризма в Польше, мобилизация новых контингентов в армию, на деньги выделенные США, которые рассчитывают, что поляков можно использовать как ударную силу в случае раздела Украины или в случае, если потребуется США война против Беларуси. Россия понимает агрессивные планы США и НАТО, готовится к ним, и именно с этим связано укрепление группировки на территории Беларуси, углубление военно-технического сотрудничества, подготовка к возможной обороне от агрессии. И снова актуальна уже ставшая классикой фраза: "А Лукашенко это предвидел". Еще год назад наш Президент впервые публично озвучил мысль, что может настать период, когда Украине понадобится помощь Беларуси и России для защиты ее территориальной целостности. Учитывая сложившуюся ситуацию, здесь даже добавить нечего.



Расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна встречес Президентом России Владимиром Путиным.

"Мы это видели полгода тому назад. Предварительно это обсуждали. Нам это неприемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески", - подчеркнул белорусский лидер.

"Потому что мы оказываемся с Запада подвержены - прибалты и поляки - влиянию их военному. И окажется, что и с юга. Союзное государство все равно, как вы сказали, нам придется защищаться. Поэтому подобные подходы неприемлемы", - добавил Александр Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что стороны намерены всячески противодействовать подобному развитию событий. "И я прошу, чтобы Вы тоже смотрели этот вопрос у себя в плане нашей поддержки уже по западной Украине", - обратился глава государства к своему российскому коллеге.

На недавнем Совбезе Владимир Путин ответил на вопросы в сфере безопасности, которые неоднократно поднимал Александр Лукашенко. Президент России заявил, что развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. Позиция белорусского лидера всегда была предельно четкой: защита Беларуси со стороны России должна быть такой, как если бы руководство России защищало свое государство. Все-таки мы союзники и у нас общий договор.

"Просто хочу вам сказать спасибо. Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто, четко и понятно. Не дай бог, агрессия против Беларуси - это как против России. Мы это учитываем в строительстве наших Вооруженных Сил", - заявил глава государства.

Пока Зеленский катается по миру с разговорами о якобы каких-то гарантиях безопасности, другие уже давно поделили Украину. Так что заявления экспертов о том, что через какое-то время Украина может просто перестать существовать, кажется, уже не повергают в шок. Когда вместо защиты интересов и безопасности своих людей выбор сделан в пользу политических игр.







Вадим Боровик, политолог: Вашингтону сегодня выгодна эскалация и они за это участие, за активно участие Польши в украинском кризисе, обещают определенное вознаграждение. Не только деньги, инфраструктура, техника – они обещают территории, прежде всего Западной Украины. А некоторые польские политики вынашивают планы и в отношении Западной Беларуси и даже Прибалтики. Поэтому поляки должны понимать, как сказал на днях Путин, любая агрессия в адрес Беларуси будет восприниматься как агрессия в адрес России.



Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Трагедия Украины - это потеря суверенитета. Большинство украинцев войны не хотят. Но никто их не спрашивает, как и не спрашивает украинское несамостоятельное руководство, которое не отвечает интересам коренного народа. Их бросили в пекло войны и будут воевать до последнего украинца. Вот в чем правда. Это трагедия украинского народа, что их судьбу решают без них.

ЧВК "Вагнер". На переговорах в Питере сегодня звучала и эта тема. Похоже, и вагнеровцев тоже напрягает чрезмерная активность Польши.



Президент Беларуси Александр Лукашенкона встречес Президентом России Владимиром Путиным рассказал о желании бойцов ЧВК "Вагнер" "сходить на экскурсию" в Варшаву и Жешув.



"Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на Запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на Запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. - "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", - рассказал глава государства.

"А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: Жешув - это беда. Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства", - отметил Александр Лукашенко



Да, кажется громкие заголовки на тему безопасности затмевают все, но экономика - это то, отчего она напрямую она зависит. В этом отношении все планы белорусско-российского сотрудничества реализуются - причем, даже лучшими темпами, чем ожидалось. Это подчеркнул российский лидер. Растет взаимная торговля, вместе с услугами цифра приблизилась к 45 миллиардам долларов. Реализуются союзные программы по импортозамещению и кооперации. Сегодня Александр Лукашенко предложил еще больше консолидировать усилия.

"Что касается экономики, я хотел бы попросить вас еще раз, чтобы наши правительства продумали какой-то экономический план. Суть - опора на собственные силы. Не будем мы прогибаться ни под кого. Мозгов хватает. Ресурсов больше, чем достаточно. И надо выстроить план развития нашего Отечества. Как я говорю: два государства, одно Отечество. И мы это можем сделать. Но основные силы здесь - в России - с давних времен. И если наши правительства выработают такой план, это будет неплохо", - сказал глава государства.

"И даже если чуть-чуть у нас будет похуже, люди нас поймут и поддержат. Потому что они будут видеть свет в конце тоннеля", - уверен белорусский лидер.

Более того, страны уже началиработатьв данном направлении, развивая сотрудничество в том числе в таких сферах, как микроэлектроника, космос, сельское хозяйство. "И везде мы видим хорошие ростки. Так надо это в план объединить, ответственных назначить. И на этом мы выполним свою работу стратегически", - сказал Президент Беларуси.



Тем для обсуждения сегодня было очень много, поэтому политики решили не ограничиваться лишь одним днем. Переговоры продолжатся и завтра.



Неформальное общение лидеров продолжилось сегодня в Кронштадте. Главы государств сначала приехали в музейно-исторический парк "Остров фортов", где им показали главный музейный экспонат - первую советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол".

Затем лидеры посетили Морской собор святителя Николая Чудотворца. Он считается главным храмом Военно-морского флота России.

На выходе из храма политиков ждала толпа прихожан и тех, кто в этот момент оказался неподалеку. И очень тепло главы государств пообщались с людьми и сфотографировались со всеми желающими.