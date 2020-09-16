Встреча министров обороны Беларуси и России

План сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и России будет реализован несмотря на пандемию. Об этом заявил Сергей Шойгу уже на встрече с белорусским коллегой. Напомним, сегодня министры двух стран обсудили ход реализации намеченных ранее совместных действий, в частности, вопросы проведения первого этапа учения "Славянское братство", которое проходит на территории Беларуси с 14 сентября, а также готовность военных дружин обеих стран ко второму этапу, запланированному на конец месяца.