Встреча Путина и Лукашенко может состояться 17 февраля - Песков

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться в пятницу, 17 февраля. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Sputnik.

"Может", - ответил представитель Кремля во вторник, 14 февраля, на вопрос журналистов, может ли встреча лидеров состояться в пятницу. "Об остальном мы вам сообщим", - пообещал он.

Напомним, 5 февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Как сообщил позднее Дмитрий Песков, в ходе беседы они условились снова провести встречу в течение пары месяцев.