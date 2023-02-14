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Встреча Путина и Лукашенко может состояться 17 февраля - Песков
Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться в пятницу, 17 февраля. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Sputnik.
"Может", - ответил представитель Кремля во вторник, 14 февраля, на вопрос журналистов, может ли встреча лидеров состояться в пятницу. "Об остальном мы вам сообщим", - пообещал он.
Напомним, 5 февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Как сообщил позднее Дмитрий Песков, в ходе беседы они условились снова провести встречу в течение пары месяцев.
Фото:ТАСС
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