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Встреча высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности проходит в Санкт-Петербурге
Международная и региональная безопасность, риски появления новых военных конфликтов, кризис в Украине, напряженная ситуация в Европейском регионе и на Ближнем Востоке.
Сегодня в Санкт-Петербурге проходят встречи высоких представителей стран БРИКС и "БРИКС плюс" по вопросам безопасности. Белорусскую делегацию возглавляет Госсекретарь Совбеза нашей страны Александр Вольфович.
У Беларуси большой опыт в вопросах обеспечения национальной безопасности. Но работа по защите суверенитета собственной страны будет еще эффективнее в сотрудничестве с союзниками. В современных реалиях ни одно государство в одиночку не способно противостоять новым вызовам и угрозам, которые постоянно трансформируются. Поэтому наша страна особое внимание уделяет взаимодействию прежде всего в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, ШОС и, конечно, БРИКС.
Растет количество горячих точек. Только за прошлый год на разных континентах были развязаны и продолжались более 25 военных конфликтов. Эскалация 2 из них (украинского и ближневосточного) чревата непоправимыми последствиями глобального масштаба. В связи с этим напрашивается вопрос: есть ли сегодня в рамках БРИКС и стран-партнеров единое понимание процессов, происходящих на Ближнем Востоке и вокруг Украины?
"В связи с этим белорусская сторона полагает целесообразным в рамках БРИКС и существующих форматов объединения в первоочередном порядке сфокусировать свое влияние на трех аспектах. Первое, мы убеждены в необходимости формирования новой архитектуры безопасности на региональном и глобальном уровнях. Архитектуре, которая будет открыта для всех государств, стремящих к безопасному и процветающему будущему. Второе, нам необходимо сближать свои позиции в восприятии существующих глобальных конфликтов, совместно вырабатывать шаги, направленные на их разрешение. Третье, в складывающейся непростой ситуации с целью дальнейшего укрепления БРИКС полагаем актуальным рассмотреть возможность формирования в формате объединения постоянной повестки по вопросам безопасности с поэтапной ее институтализацией", - добавил Вольфович.
Кроме основных переговоров, в эти дни участники стран БРИКС и "БРИКС плюс" проведут много двусторонних встреч. Белорусская делегация уже обсудила вопросы сотрудничества в сфере безопасности с коллегами из Турции, Сербии, Кубы и Китая. Планируется, что предложения, которые будут выдвинуты на встрече, озвучат и на саммите глав государств стран БРИКС, который пройдет осенью в Казани.
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