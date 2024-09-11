Встреча высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности проходит в Санкт-Петербурге

Международная и региональная безопасность, риски появления новых военных конфликтов, кризис в Украине, напряженная ситуация в Европейском регионе и на Ближнем Востоке.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходят встречи высоких представителей стран БРИКС и "БРИКС плюс" по вопросам безопасности. Белорусскую делегацию возглавляет Госсекретарь Совбеза нашей страны Александр Вольфович.

У Беларуси большой опыт в вопросах обеспечения национальной безопасности. Но работа по защите суверенитета собственной страны будет еще эффективнее в сотрудничестве с союзниками. В современных реалиях ни одно государство в одиночку не способно противостоять новым вызовам и угрозам, которые постоянно трансформируются. Поэтому наша страна особое внимание уделяет взаимодействию прежде всего в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, ШОС и, конечно, БРИКС.

Растет количество горячих точек. Только за прошлый год на разных континентах были развязаны и продолжались более 25 военных конфликтов. Эскалация 2 из них (украинского и ближневосточного) чревата непоправимыми последствиями глобального масштаба. В связи с этим напрашивается вопрос: есть ли сегодня в рамках БРИКС и стран-партнеров единое понимание процессов, происходящих на Ближнем Востоке и вокруг Украины? Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

"В связи с этим белорусская сторона полагает целесообразным в рамках БРИКС и существующих форматов объединения в первоочередном порядке сфокусировать свое влияние на трех аспектах. Первое, мы убеждены в необходимости формирования новой архитектуры безопасности на региональном и глобальном уровнях. Архитектуре, которая будет открыта для всех государств, стремящих к безопасному и процветающему будущему. Второе, нам необходимо сближать свои позиции в восприятии существующих глобальных конфликтов, совместно вырабатывать шаги, направленные на их разрешение. Третье, в складывающейся непростой ситуации с целью дальнейшего укрепления БРИКС полагаем актуальным рассмотреть возможность формирования в формате объединения постоянной повестки по вопросам безопасности с поэтапной ее институтализацией", - добавил Вольфович.