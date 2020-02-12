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Встрече "нормандской четверки" в Минске 5 лет

17 часов переговоров и 13 пунктов соглашения. Первая полноформатная встреча "нормандской четверки" во Дворце Независимости завершилась 5 лет назад. В Минске обсуждались пути урегулирования ситуации в Украине. В переговорах участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин. Францию и Украину представляли бывшие в тот момент главами этих стран Франсуа Олланд и Петр Порошенко. Главным итогом переговоров в столице Беларуси стало подписание комплекса мер по выполнению минских соглашений.


Контактная группа по Украине обсудит новые участки разведения сил

Сегодня

в столице пройдет очередное заседание трехсторонней контактной группы по конфликту на востоке Украины

. На прошлой встрече рабочая группа по безопасности продолжила определение дополнительных участков разведения сил и средств. Условно согласовать удалось один такой участок в Донбассе - в районе пропускного пункта "Октябрь - Гнутово". Ожидается, что эта тема будет на повестке дня и сегодня.

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