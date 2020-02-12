Встрече "нормандской четверки" в Минске 5 лет

17 часов переговоров и 13 пунктов соглашения. Первая полноформатная встреча "нормандской четверки" во Дворце Независимости завершилась 5 лет назад. В Минске обсуждались пути урегулирования ситуации в Украине. В переговорах участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин. Францию и Украину представляли бывшие в тот момент главами этих стран Франсуа Олланд и Петр Порошенко. Главным итогом переговоров в столице Беларуси стало подписание комплекса мер по выполнению минских соглашений.

