Второй день работы межправсовета ЕАЭС: в Несвиже пройдет заседание в расширенном составе

Беларусь принимает межправсовет ЕАЭС. Сегодня второй день. В Несвиже пройдет заседание в расширенном составе.

Планируется рассмотреть годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках. Также будет обсуждаться тема создания и развития транспортной инфраструктуры в направлениях Восток - Запад и Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Накануне премьеры собирались в узком составе.





К коллегам обратился белорусский премьер Роман Головченко.

Также накануне премьеры обсудили продовольственную безопасность в ЕАЭС. Она обеспечена на 94%. При этом есть еще ряд проблем, которые нужно решать сообща.

К слову, в мае ЕАЭС исполнилось 10 лет. За этот период сделано немало. Совокупный ВВП интеграционного объединения сегодня составляет 2,4 трлн долларов. В два раза выросла взаимная торговля.



