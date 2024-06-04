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Второй день работы межправсовета ЕАЭС: в Несвиже пройдет заседание в расширенном составе

Беларусь принимает межправсовет ЕАЭС. Сегодня второй день. В Несвиже пройдет заседание в расширенном составе.

Планируется рассмотреть годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках. Также будет обсуждаться тема создания и развития транспортной инфраструктуры в направлениях Восток - Запад и Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Накануне премьеры собирались в узком составе.


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К коллегам обратился белорусский премьер Роман Головченко.

Также накануне премьеры обсудили продовольственную безопасность в ЕАЭС. Она обеспечена на 94%. При этом есть еще ряд проблем, которые нужно решать сообща.

К слову, в мае ЕАЭС исполнилось 10 лет. За этот период сделано немало. Совокупный ВВП интеграционного объединения сегодня составляет 2,4 трлн долларов. В два раза выросла взаимная торговля.


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Стали больше торговать с третьими странами. Объем промпроизводства увеличился на 22%, сельскохозяйственного - на 25%. На треть возросли инвестиции в основной капитал. Наряду с этим растет доля расчетов в национальных валютах. По итогам прошлого года этот показатель достиг почти 90%.

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