Второй этап переговоров Москвы и Киева - о чем договорились стороны?

Внимание всего мираприковано к Беларуси, которая всегда выступала и продолжает выступать донором мира и безопасности. В Брестской области завершился второй этап переговоров делегаций России и Украины. Перед их началом стороны обменялись рукопожатиями - что само по себе уже хороший знак. Удалось ли договориться?



Репортаж с места событий - Алексея Волкова. Все-таки состоялись. Второй раунд переговоров Москвы и Киева - это отдельный триллер. Двое суток стороны не могли определиться, быть ли разговору. Делегация из Москвы прибыла накануне во главе с советником Путина Владимиром Мединским. Украинцы долго думали, сомневались, но все же прилетели на "черных ястребах" - польских вертолетах. От диалога пресса не ждала никакого прорыва, но первые минуты встречи вселили надежду - стороны пожали руки - важный момент.



Строго за закрытыми дверями, без прессы и без лишнего шума.



Глава украинской делегации - советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Еще на подлете к точке разговора четко обозначил три переговорных столпа - прекращение огня, перемирие и гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

