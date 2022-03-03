ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Второй этап переговоров Москвы и Киева - о чем договорились стороны?

Внимание всего мираприковано к Беларуси, которая всегда выступала и продолжает выступать донором мира и безопасности. В Брестской области завершился второй этап переговоров делегаций России и Украины. Перед их началом стороны обменялись рукопожатиями - что само по себе уже хороший знак. Удалось ли договориться?

Репортаж с места событий - Алексея Волкова. Все-таки состоялись. Второй раунд переговоров Москвы и Киева - это отдельный триллер. Двое суток стороны не могли определиться, быть ли разговору. Делегация из Москвы прибыла накануне во главе с советником Путина Владимиром Мединским. Украинцы долго думали, сомневались, но все же прилетели на "черных ястребах" - польских вертолетах. От диалога пресса не ждала никакого прорыва, но первые минуты встречи вселили надежду - стороны пожали руки - важный момент.

Строго за закрытыми дверями, без прессы и без лишнего шума.

Глава украинской делегации - советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Еще на подлете к точке разговора четко обозначил три переговорных столпа - прекращение огня, перемирие и гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.


Мариуполь и Харьков, крайне нуждаются в продуктах, лекарствах и помощи

Кстати, именно возле крупнейшего города восточной Украины - самые ожесточенные бои. Армия России в ближайшие дни готова взять силы ВСУ в "котел" - окружение. Между тем, пункт "прекращения огня" у Москвы вызывает вопросы - не византийская ли это хитрость Зеленского? Ведь только за последние сутки в страну въехало несколько тысяч иностранных наемников. Нескончаемым потоком идет и вооружение.

Известно, что ЧВК и добровольцы из почти двух десятков стран прибывают ежедневно. Обострилась информационная война - фейки вбрасываются постоянно – фон переговоров крайне горячий.Но надежда, что встречи дадут результат, всегда есть, тем более, на белорусской земле, где голос предков зовущий буквально призывает успокоиться и просто поговорить.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все