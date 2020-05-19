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Второй саммит лидеров ЕАЭС состоится сегодня в формате видеоконференции
С момента прошлой "виртуальной встречи" глав государств прошел месяц - тогда политики обсуждали противостояние COVID-19 и шаги по восстановлению и развитию в эпоху посткоронавируса. Тема актуальна по-прежнему. На этот раз в повестке десять вопросов. Это работа объединения в новых условиях - жизнь и экономика во время и после пандемии. Предполагается, что лидеры стран утвердят стратегию Союза до 2025 года. Это фактически "дорожная карта" дальнейшего развития интеграции. Обсудят и перспективы транспортного рынка ЕАЭС, международное сотрудничество, в том числе заявку Кубы на получение статуса наблюдателя в объединении.
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