Введение ЕС пошлин на зерно из Беларуси и России - удар по мировой продовольственной безопасности - МИД Беларуси

Решение Совета Европейского союза о введении защитных таможенных пошлин на зерно из Беларуси и России нанесет удар по мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.



"Разумность" этого решения европейских политиков вызывает вопросы, но не вызывает удивления. Граждане Евросоюза, особенно накануне выборов в Европарламент, должным образом его оценят. Произойдет повышение цен на продукты питания, обычные фермеры, предприниматели и другие налогоплательщики на себе ощутят еще ряд негативных последствий. Есть еще вопрос мировой продовольственной безопасности, тема поставок продовольствия для беднейших стран, по которой Совет ЕС своим решением нанес очередной удар", - обратил внимание Анатолий Глаз.



По его словам, это решение Совета ЕС также еще и очевидное попрание Евросоюзом общих правил международной торговли и правил ВТО.



"В любом случае и мы, и Россия, уверен, это совершенно спокойно переживем. Наши страны не только обеспечивают продовольственную безопасность для своих граждан, но и на деле ответственно относятся к мировой продовольственной безопасности. А об ответных мерах на эти санкционные шаги мы уже говорили в недавнем комментарии МИД", - напомнил пресс-секретарь.

