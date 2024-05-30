3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Введение ЕС пошлин на зерно из Беларуси и России - удар по мировой продовольственной безопасности - МИД Беларуси
Решение Совета Европейского союза о введении защитных таможенных пошлин на зерно из Беларуси и России нанесет удар по мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.
"Разумность" этого решения европейских политиков вызывает вопросы, но не вызывает удивления. Граждане Евросоюза, особенно накануне выборов в Европарламент, должным образом его оценят. Произойдет повышение цен на продукты питания, обычные фермеры, предприниматели и другие налогоплательщики на себе ощутят еще ряд негативных последствий. Есть еще вопрос мировой продовольственной безопасности, тема поставок продовольствия для беднейших стран, по которой Совет ЕС своим решением нанес очередной удар", - обратил внимание Анатолий Глаз.
По его словам, это решение Совета ЕС также еще и очевидное попрание Евросоюзом общих правил международной торговли и правил ВТО.
"В любом случае и мы, и Россия, уверен, это совершенно спокойно переживем. Наши страны не только обеспечивают продовольственную безопасность для своих граждан, но и на деле ответственно относятся к мировой продовольственной безопасности. А об ответных мерах на эти санкционные шаги мы уже говорили в недавнем комментарии МИД", - напомнил пресс-секретарь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов