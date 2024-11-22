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Выборы 2025: где ознакомиться с программами кандидатов в Президенты
Автор:Андрей Сыч
С программами кандидатов ознакомиться можно в газетах "Рэспубліка" и "Звязда". В том, что должен быть реализован переход к новому качеству жизни каждого белоруса, уверен Александр Лукашенко. Он обозначил свое видение дальнейшего развития страны.
Олег Гайдукевич во главу своей программы ставит экономическую безопасность Беларуси и развивает идею поворота на Восток. Александр Хижняк заостряет внимание на экологии и образовании. В программе Сергея Сыранкова особое место занимают здравоохранение и традиционные ценности. Анна Канопацкая видит будущее страны в поддержке нынешнего курса на развитие социального государства.
Ключевой задачей сегодня является сохранение мира и суверенитета Беларуси. На это в своей программе ориентирует Александр Лукашенко. Для этого необходимо обеспечить народное единство и развитие экономики.
Беларусь делает новый шаг в развитии государственности. Три десятилетия мы вместе закладывали фундамент суверенного развития. Он нашел отражение абсолютно во всех сферах человеческой жизни. Позади остались пустые полки, задержки зарплат и разгул организованной преступности. Обеспечены продовольственная и энергетическая безопасность. Белорусские бренды узнаваемы и востребованы по всему миру. Сегодня мы снова на пороге выбора - голос каждого белоруса играет решающее значение. Мы сами определяем будущее нашей страны, нашего общества и наших семей. Сохранить страну – важнейшая задача в эпоху глобальной международной напряженности. На это в своей предвыборной программе ориентирует Александр Лукашенко.
Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Крупные конфликты и подрывы страны осуществляются сначала с раскачки общества за счет проведения искусственных линий разлома по тем или иным поводам: культурным, языковым, экономическим, бытовым. И для того чтобы не дать оснований, не дать возможности взломать нашу страну изнутри, мы сами должны обеспечить единство".
Вокруг нас полыхает весь мир
Белорусский лидер отмечает в качестве одной из основных угроз стремление глобальных игроков "отменить" Беларусь как страну. Мир и стабильность уже давно перестали быть безусловными единицами. Их наличие - дорогое удовольствие для любого общества и государства. Александр Лукашенко намерен продолжить модернизацию Вооруженных сил с опорой на собственное производство и сотрудничество с Российской Федерацией. Уже сегодня размещение тактического ядерного оружия позволяет нам обеспечить сдерживание и государственную безопасность.
Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
"При Александре Лукашенко все предыдущие периоды, когда он занимал пост Президента, огромное внимание уделялось тому, чтобы Беларусь имела надежную армию. Поэтому была очень сильная поддержка Вооруженных сил. И мы видели, как наша армия из практически развалившейся и босоногой в период, который наступил после развала СССР, превратилась в мощную, современную, небольшую по численности, но весьма боеспособную, вооруженную самыми современными видами оружия".
Новые технологии, производства, качество, нулевая бюрократия и искоренение коррупции
Безопасность и независимость Беларуси. В первую очередь это эффективно работающее государство. Белорусский лидер намерен обеспечить равномерное развитие регионов по принципу "сильные регионы - сильная страна". Среди задач - преобразование сельского хозяйства в высокотехнологичную и конкурентоспособную отрасль. Во-вторых, это сплоченность общества. Основная цель - диалог и формирование условий для реализации человеческого потенциала. В-третьих, это прагматичная внешняя политика. Александр Лукашенко определяет ее как углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Расширение новых рынков в Азии и Африке, а также нормализация отношений с Западом и ближайшими соседями.
Валентин Семеняко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Ознакомившись с программой Александра Лукашенко, еще раз можно убедиться, что его подходы и принципы остаются неизменными. Направлены на то, чтобы обеспечивать дальнейшее развитие общественных отношений в стране, дальнейшее развитие экономики в нашей стране и других элементов устойчивости общества, чтобы страна могла дальше идти по тому пути, который отражен в основополагающих документах".
Государство видит запросы каждого белоруса. Они являются опорой для принятия ключевых решений. Именно поэтому в Беларуси уделяется особое внимание принципам социальной поддержки населения. Александр Лукашенко намерен продолжить реализацию этой политики. Особое внимание развитию инфраструктуры, строительству доступного жилья. Ориентир на уязвимые слои населения. Белорусский лидер определяет предстоящую пятилетку качества как квинтэссенцию стратегии нашего развития во всех сферах - от производства товаров и услуг до социальных отношений. Ее результатом должен стать переход к новому качеству жизни каждого белоруса.
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