Выборы 2025: где ознакомиться с программами кандидатов в Президенты

С программами кандидатов ознакомиться можно в газетах "Рэспубліка" и "Звязда". В том, что должен быть реализован переход к новому качеству жизни каждого белоруса, уверен Александр Лукашенко. Он обозначил свое видение дальнейшего развития страны.

Олег Гайдукевич во главу своей программы ставит экономическую безопасность Беларуси и развивает идею поворота на Восток. Александр Хижняк заостряет внимание на экологии и образовании. В программе Сергея Сыранкова особое место занимают здравоохранение и традиционные ценности. Анна Канопацкая видит будущее страны в поддержке нынешнего курса на развитие социального государства.

Ключевой задачей сегодня является сохранение мира и суверенитета Беларуси. На это в своей программе ориентирует Александр Лукашенко. Для этого необходимо обеспечить народное единство и развитие экономики.

Беларусь делает новый шаг в развитии государственности. Три десятилетия мы вместе закладывали фундамент суверенного развития. Он нашел отражение абсолютно во всех сферах человеческой жизни. Позади остались пустые полки, задержки зарплат и разгул организованной преступности. Обеспечены продовольственная и энергетическая безопасность. Белорусские бренды узнаваемы и востребованы по всему миру. Сегодня мы снова на пороге выбора - голос каждого белоруса играет решающее значение. Мы сами определяем будущее нашей страны, нашего общества и наших семей. Сохранить страну – важнейшая задача в эпоху глобальной международной напряженности. На это в своей предвыборной программе ориентирует Александр Лукашенко.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Крупные конфликты и подрывы страны осуществляются сначала с раскачки общества за счет проведения искусственных линий разлома по тем или иным поводам: культурным, языковым, экономическим, бытовым. И для того чтобы не дать оснований, не дать возможности взломать нашу страну изнутри, мы сами должны обеспечить единство".

Вокруг нас полыхает весь мир

Белорусский лидер отмечает в качестве одной из основных угроз стремление глобальных игроков "отменить" Беларусь как страну. Мир и стабильность уже давно перестали быть безусловными единицами. Их наличие - дорогое удовольствие для любого общества и государства. Александр Лукашенко намерен продолжить модернизацию Вооруженных сил с опорой на собственное производство и сотрудничество с Российской Федерацией. Уже сегодня размещение тактического ядерного оружия позволяет нам обеспечить сдерживание и государственную безопасность.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

"При Александре Лукашенко все предыдущие периоды, когда он занимал пост Президента, огромное внимание уделялось тому, чтобы Беларусь имела надежную армию. Поэтому была очень сильная поддержка Вооруженных сил. И мы видели, как наша армия из практически развалившейся и босоногой в период, который наступил после развала СССР, превратилась в мощную, современную, небольшую по численности, но весьма боеспособную, вооруженную самыми современными видами оружия".

Новые технологии, производства, качество, нулевая бюрократия и искоренение коррупции

Безопасность и независимость Беларуси. В первую очередь это эффективно работающее государство. Белорусский лидер намерен обеспечить равномерное развитие регионов по принципу "сильные регионы - сильная страна". Среди задач - преобразование сельского хозяйства в высокотехнологичную и конкурентоспособную отрасль. Во-вторых, это сплоченность общества. Основная цель - диалог и формирование условий для реализации человеческого потенциала. В-третьих, это прагматичная внешняя политика. Александр Лукашенко определяет ее как углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Расширение новых рынков в Азии и Африке, а также нормализация отношений с Западом и ближайшими соседями.

Валентин Семеняко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Ознакомившись с программой Александра Лукашенко, еще раз можно убедиться, что его подходы и принципы остаются неизменными. Направлены на то, чтобы обеспечивать дальнейшее развитие общественных отношений в стране, дальнейшее развитие экономики в нашей стране и других элементов устойчивости общества, чтобы страна могла дальше идти по тому пути, который отражен в основополагающих документах".