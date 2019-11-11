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Выборы-2019: досрочное голосование в Беларуси начнется 12 ноября
Кульминация избирательной кампании состоится уже в это воскресенье, 17 ноября, в основной день голосования. Впрочем, если не получается прийти в выходной, есть решение.
Завтра в Беларуси стартует досрочное голосование. Оно продлится 5 дней - с 12 по 16 ноября включительно. Отдать свой голос можно с 10 до 14 часов и с 16 до 19.
Форма традиционная и, как показывает время, удобная. На выборах 4 года назад досрочно свой голос отдал 31% избирателей. И это мировая практика.
От нескольких дней до 2 месяцев до официального дня выборов разрешают проголосовать в большинстве штатов Америки. В Норвегии досрочное голосование стартует за 4 недели. В Швейцарии - за 5. В Швеции - за 6 недель.
6 880 605 человек. Это общее количество избирателей в Беларуси. Из них 3 682 человека будут голосовать за пределами нашей страны.
Во время досрочного голосования не голосуют на дому, а также на избирательных участках, открытых в больницах и санаториях.
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