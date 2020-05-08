Выборы Президента в Беларуси пройдут 9 августа

Сегодня парламент утвердил эту дату и тем самым дал старт главной избирательной кампании. Аргументы в пользу второго воскресенья августа в Овальном зале представила глава Центризбиркома. Лидия Ермошина напомнила, что выборы Президента проходят в стране в два тура. А в случае их проведения в более поздние даты, второй тур выйдет за сроки, оговоренные Конституцией. Ведь главный закон обязывает проводить президентскую кампанию как минимум за два месяца до завершения полномочий, т. е. до конца лета. К тому же избирательные участки, как правило, организованы в школах. А им - после посещения избирателями - предстоит пройти полную обработку до начала учебного года. Переносить или отменять выборы в Беларуси было бы проблематично, уточнила глава ЦИК. Это может быть сделано только в случае чрезвычайного или военного положения. Но в нынешнем году они впервые пройдут в особых условиях: коррективы внесла пандемия.



