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Выборы Президента в Беларуси пройдут 9 августа
Сегодня парламент утвердил эту дату и тем самым дал старт главной избирательной кампании. Аргументы в пользу второго воскресенья августа в Овальном зале представила глава Центризбиркома. Лидия Ермошина напомнила, что выборы Президента проходят в стране в два тура. А в случае их проведения в более поздние даты, второй тур выйдет за сроки, оговоренные Конституцией. Ведь главный закон обязывает проводить президентскую кампанию как минимум за два месяца до завершения полномочий, т. е. до конца лета. К тому же избирательные участки, как правило, организованы в школах. А им - после посещения избирателями - предстоит пройти полную обработку до начала учебного года. Переносить или отменять выборы в Беларуси было бы проблематично, уточнила глава ЦИК. Это может быть сделано только в случае чрезвычайного или военного положения. Но в нынешнем году они впервые пройдут в особых условиях: коррективы внесла пандемия.
Избирательная кампания пройдет с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии
Так, сборщиков подписей обяжут выполнять рекомендации по дистанцированию и обеспечат средствами защиты. К слову, сегодня ЦИК впервые проводит заседание без прессы и наблюдателей. Следить за его ходом можно удаленно: на сайте Центральной комиссии организована онлайн-трансляция.
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