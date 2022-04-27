Выборы президента во Франции: как на протяжении 40 лет манипулируют сознанием людей

Сбить на подлете, или что такое выборы по-французски. Почему президентские гонки во Франции неизменно оборачиваются скандалом и как там устраняют конкурентов. Война компроматов и жертвы информационной атаки. Самые громкие истории за последние 40 лет - в "Понятной политике".

24 апреля Франция выбрала 26-го президента. Победу во втором туре одержал Эммануэль Макрон. В битве за Елисейский дворец, по традиции, не обошлось без компромата. Буквально за несколько дней до решающей схватки французский интернет-ресурс Mediapart обвинил Марин Ле Пен и ее соратников в хищении средств из фондов Европейского парламента. По словам обвинявших, будучи депутатами в период с 2004 по 2017 год те якобы присвоили 617 тыс. евро, из них 137 тыс. положила в карман сама Ле Пен.

Все это во французской истории уже было: и ресурс Mediapart, который вовремя подбрасывает точечные расследования, и давление Европейских структур на кандидата, который их не устраивает. В данном случае инициатором компромата было руководство Европарламента, которое явно недолюбливает главного конкурента Макрона за критику ЕС и обещание его реформировать в случае избрания президентом.

За последние 40 лет редкая президентская кампания во Франции обходилась без сенсационных разоблачений и манипуляций. Скандальный шлейф у Пятой республики тянется еще с 1981 года. За это время конкурентов "топили" разными прегрешениями: взятки, коррупция, попытки изнасилования.

Представляем вашему вниманию самые громкие истории о том, как во Франции выбирали "нужных" президентов.

История с бриллиантами для свержения Д’Эстена

Звучит забавно, но современный этап французской политики начался с ресторана "Золотое дно". В 1979 году рекламщик Жак Сегель ради профессионального интереса согласился вести президентскую кампанию Франсуа Миттерана. Его оппонент - действующий глава Франции Валери Жискар Д’Эстен - был любимцем нации, уверенно идущим ко второму сроку. И тут пошла в работу задумка Сегеля - строить работу вокруг СМИ и давить на эмоции людей.

10 октября 1979 года в СМИ попала информация, что действующий президент получил в подарок от диктатора Центральноафриканской Республики несколько крупных бриллиантов. Официально камни проходили по документам как "образцы продукции завода по огранке алмазов", открытого в городе Банги - столице ЦАР. Однако медиа раскрутили идею "взятки Д’эстену".

Ошибка Д’Эстена, по мнению экспертов, в том, что он не задекларировал "вечные камни", тем самым нарушил законы Франции. История с бриллиантами так разлетелась по медиа, что над президентом стали просто смеяться в обществе. А французские комики создали шутку, ставшую финишем его карьеры: "Добрый вечер, бриллиантовые мои". Но главное, был ли подарок на самом деле? На этот вопрос не дала ответа ни французская история, ни французское правосудие. Ну а выборы 1981 года выиграл, разумеется, Миттеран.

На Западе мы видим очень большую власть у СМИ. Они в состоянии дискредитировать почти любого кандидата, а также умалчивать все проблемы, которые есть у другого кандидата. Так что если им кто-то нравится, они в состоянии забыть обо всем, что он сделал. И, наоборот, если кто-то не нравится, даже могут придумать разные фейки со словами "якобы" или "сказал неизвестный источник". Мы даже не знаем, правда это или нет, но в заголовках это всегда звучит как правда. И таким образом можно испортить имидж любого кандидата. Мы видели это уже во многих примерах не только во Франции. Но этот инструмент, видимо, начали использовать там лет 40 назад. И раз работает сегодня, значит, она работает в совершенстве, как мы видим сегодня в США. Томас Рёпер, журналист (Германия)

Коррупционный скандал для устранения Балладюра

Ореол скандальности поддержали и выборы в 1995 году. Ключевым кандидатом считался мэр Парижа Жак Ширак - политик, явно ищущий одобрения по другую сторону Атлантики. К тому же и конкурентов не было, пока действующий премьер-министр Эдуард Балладюр - соратник Ширака по партии - вдруг не решил, что также будет баллотироваться.

Для мэра города любви это было даже не предательство, а заведомый проигрыш - Балладюра Франция любила, за премьера готовились отдать голоса 60 % избирателей. Это победа в первом туре и тоже магическая цифра для президентских кампаний.





В 1995 году Ширак, что называется, отскочил. А вот в 2001-м Фемида втянула и его в водоворот такой же "справедливости": СМИ выяснили, что, будучи мэром, Ширак создал десятки фиктивных рабочих мест и платил миллионы евро из госбюджета своим однопартийцам из "Объединения в поддержку республики".

Также журналисты раскопали, что президент пользовался услугами частной авиакомпании совершено бесплатно. Позже оказалось, что он торговал влиянием, мол, тендеры и контракты - ваши. Налетал лидер Франции на 380 тыс. евро.

Но выборы 2002-го Ширак все же выиграл - помогла одиозность соперника Жан-Мари Ле Пена. Французский истеблишмент настолько испугался прихода к власти ярого националиста, что даже соперники поддержали Ширака, правда, своеобразно. Лозунги "За вора, но не фашиста" и "Голосуй с прищепкой в носу" намекали, что экс-мэр Парижа пахнет далеко не французским парфюмом.

Ширак был кандидатом истеблишмента. И мы всегда видим очень спокойную, гладкую предвыборную гонку на Западе, когда в ней участвуют два кандидата из истеблишмента. Как только кто-то не из истеблишмента (это Трамп в США, Ле Пен во Франции), тогда СМИ ищут любую грязь о нем и забывают о "грехах" удобного кандидата. Эту схему мы видим во всех западных странах. И с Ле Пен мы это видим сегодня воочию. Длань правосудия все же Ширака настигла - в 2011 году ему дали два года условно за махинации с бюджетом. Притом сам политик долгое время на суде не появлялся - якобы проблемы со здоровьем. Позже в прессу просочилась информация, что бывший президент покупал себе справки о проблемах с памятью, чтобы избежать наказания. Томас Рёпер

"Клубничная" история для отстранения от участия в предвыборной гонке Стросс-Кана

Достоянием общественности в нужное время становились и амурные дела французских политиков. Так, экс-министра экономики Доминика Стросс-Кана за похождения прозвали "горячим кроликом". На выборах 2012 года он был первым номером партии социалистов и, по прогнозам, уверенно побеждал в первом же туре с теми же 60 %, но не сбылось.

Карьеру "кролика" похоронили 14 мая 2011 года. Полиция арестовала Стросс-Кана за попытку изнасилования горничной в отеле Sofitel. В тот же день претендента на Елисейский дворец обвинила журналистка Тристан Банон, мол, приставал в 2002-м. "Клубничную" историю из нью-йоркской гостиницы и откровения репортера СМИ смаковали три месяца. Позже дела против "кролика" развалились, но медиа вывели такой нужный ЕС и США тезис - "Стросс-Кан не сможет баллотироваться в президенты".

Французские телеканалы, газеты, интернет-издания, и, наконец, сам Елисейский дворец попросту испугались популярности социалиста Стросс-Кана, который собирался встряхнуть Пятую республику. Тогдашний президент Франции Николя Саркози (о нем чуть позже) ради сохранения своего кресла подключил родные и американские спецслужбы.





Кстати, Саркози боялся Стросс-Кана не просто так, ведь на момент скандала политик возглавлял Международный валютный фонд. На расстоянии одного звонка у "кролика" был и Белый дом, и много кто еще. Эксперты уверены, что он и был "выбором Вашингтона" на французскую кампанию. Все поменяло выступление Стросс-Кана 3 апреля 2011 года. Напомню, 14 мая его арестовали, а 18 мая забрали мандат МВФ.



Неприятности Стросс-Кана начались после его пламенной речи 3 апреля 2011 года на ежегодном заседании МВФ и Всемирного банка. Тогда он практически открытым текстом заявил, что нужно менять всю существующую мировую политическую и экономическую систему. Что прежний мир рухнул во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. Что стремление стран к достижению низкого бюджетного дефицита, бурному экономическому росту, свободному, никем не контролируемому финансовому рынку и либеральным налогам привели к мировому финансово-экономическому кризису. То есть фактически обвинил США в крахе мировой экономики.

Такого американцы не прощают.

Как в итоге "слили" и самого Саркози

Но и Саркози, который уверовал в то, что именно он кандидат от Вашингтона на выборах 2012 года, угодил в еще больший скандал. За пару месяцев до дня голосования портал Mediapart рассказал, что политическую кампанию Николя Саркози спонсировал Муамар Каддафи. Ливийский лидер выделил французу целых 50 млн долларов. В обмен Саркози должен был "помогать решать вопросы".

После такого "слива" СМИ начали называть Саркози "торговцем влиянием". Подтвердил информацию и местный бизнесмен Зиад Такиеддин, который был связным между Саркози и Каддафи. Предпринимателя задержала полиция при попытке ввезти во Францию 1,5 млн евро. Финансовые узы Елисейского дворца и Триполи подтвердил и сын на тот момент уже убитого Муаммара Каддафи. По его словам, деньги передавали постоянно небольшими траншами.

Как отблагодарил Саркози своего прямого спонсора? В лучших традициях западных политиков - одним из первых поддержал вторжению сил НАТО в Ливию. В предсмертном интервью Каддафи дал исчерпывающую характеристику своему экс-проекту.





А вот что об этом говорит немецкий журналист Томас Рёпер: "Дело было очевидно нечистое, и Саркози был, как мы потом видели, достаточно сомнительной персоной. И, видимо, ему было даже удобно заткнуть Каддафи, который, как говорится, слишком много знал. Ну и плюс получать из Ливии нефть. Не забываем, что после разрушения государства Франция заключила договоры с местными боевиками и сейчас получает из Ливии нефть по дешевке".

После такого Саркози был повержен, а на пост президента выбрали Франсуа Олланда. Человек из Социалистической партии стал экстренным заменителем "горячего кролика" Стросс-Кана.

А что Саркози? После выборов уголовные дела на политика словно поставили на паузу, но тут он сказал страшное: "Собираюсь баллотироваться на выборах в Президенты 2017". Как по щелчку пальцев снова объявилось издание Mediapart, и снова с порцией сенсаций. На этот раз подняли подробности "дела Бетанкур". Это история, достойная экранизации.

Факт Лилиан Бетанкур - одна из богатейших женщин планеты. Наследница состояния в 40 млрд долларов и бизнес-империи L’oreal в 1987 году завела себе молодого любовника-фотографа. На эту связь смотрела с недоверием дочь миллиардерши и в 2007 году подала на любовника в суд за мошенничество. В ходе изучений финансовых документов стало известно, что Эрик Верт - министр труда Франции и правая рука Саркози - инвестировал в компанию L’oreal. А сама Бетанкур получила налоговый вычет от правительства, то есть от Министерства труда, 38 млн евро за один год.

Позже следствие установило, что Бетанкур спонсировала политическую деятельность министра труда. И не только его. И тут настал черед Саркози.

Шпионский скандал, обернувшийся для Олланда потерей президентского кресла

Саркози, популярного у французов даже несмотря на скандалы, из орбиты убрали окончательно. И вот он - лидер Пятой республики Франсуа Олланд - устраивает и ЕС, и США, и даже с большего французский народ. Или все-таки нет?

На годовщину избрания Олланд оказался втянут в грандиозный скандал: казначея его партии Жан-Жака Ожье споймали за офшорную руку - политик переводил деньги в две компании на Каймановых островах в "интересах важных людей", то есть Олланда. Подмочил репутацию Олланду и скандальный роман с актрисой Жюли Гайе. Первая леди Франции узнала об этом из газет.

Потом случился шпионский скандал из-за сливов Wikileaks - американские спецслужбы прослушивали Елисейский дворец. Учитывая уровень поддержки населения (менее 30 %) абсолютно проамериканский Олланд вынужден был осудить решение США шпионить за своими союзниками.





Сухая новостная заметка. Однако такая строптивость Олланду стоила поддержки Вашингтона. Дома и так не любили. В результате на фоне антирейтингов впервые в истории Пятой республики действующий президент страны отказался баллотироваться на второй срок.

"Высосанное из пальца" дело против Фийона

И тут мы приходим к новейшей истории. 2017 год. В кампании участвовали пять месье и одна мадам - дочь того самого Ле Пена. От подконтрольных Парижу СМИ доставалось ей знатно, но весь пропагандистский огонь на себя принял Франсуа Фийон.

137-й премьер-министр Франции, лидер партии "Республиканцы" Франсуа Фийон за три месяца до дня голосования был абсолютным фаворитом гонки. Аналитики пророчили ему снова те самые 60 % голосов и тоже победу в первом туре. Допустить подобного западные политики не могли, ведь Фийон ярый сторонник крепких отношений с Россией. Фийона топили по старой проверенной схеме: если скандал нужен - СМИ его дадут.





За одним вбросом был и второй, и третий. О незаконном трудоустройстве детей, слухи о дорогих подарках и займах, которые проходили вне деклараций. Сам кандидат на Елисейский дворец назвал дело против него "крайне профессиональной клеветой".







В итоге Фийону дали пять лет (из них три года условно) за "высосанное из пальца" дело. Эксперты говорят: главное нарушение политика-консерватора заключалось в том, что он опережал "правильного" кандидата Эммануэля Макрона в два раза и был главным кандидатом в президенты.

Западная демократия с всеобщим голосованием является красивой оберткой для принятия решений элиты о том, кто будет формальным главой государства и каким будет политический курс. При появлении политиков, которые не укладываются в нынешнюю стратегию элиты, используется их шельмование и всяческое блокирование компромата на политиков из системы. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

Скандалы, интриги, проплаченные СМИ

Что касается Марин Ле Пен - лидера национального фронта - тогда под выборы она тоже получила, конечно, скандал. Политика обвинили в том, что она платила своим сотрудникам из фондов Евросоюза. Позже нашлись и мигранты, которые рассказывали, что в 1990-х дочь ярого националиста отстаивала права нелегалов в суде, давая им возможность остаться во Франции. Почему так Ле Пен невзлюбили еврочиновники? Мы уже говорили об этом.





Напомним, что 2017-й - год, когда Лондон закрепил законодательно свой выход из ЕС. И потерять еще Францию - значит закрыть европроект как таковой. И на фоне двух ярких кандидатов взошла звезда Эммануэля Макрона. Скромный и никому не известный банковский клерк выглядел фигурой для элит. СМИ первое время его называли "банкир Ротшильдов" за работу со знаменитым семейством.

Пройдя во второй тур бок о бок с Марин Ле Пен, Макрон получил огромную, будто по указке, поддержку сошедших с дистанции кандидатов. Все кроме Фийона призвали свой электорат голосовать именно за молодого политика.

То же самое произошло и в 2022 году. Даже скандал в прессе на фоне остальных выглядел мелким. Макрон заручился поддержкой большинства крупнейших французских СМИ, которые яростно атаковали его конкурентов, "любимчика" особо не трогали.

Факт 6 января 2016 года в Лас-Вегасе (США) под эгидой Министерства экономики Франции прошла масштабная презентация французских высокотехнологических компаний, в которой принял участие Макрон, в тот момент возглавлявший ведомство. На проведение этого мероприятия из государственной казны было потрачено более 380 тыс. евро. Эти средства Минэкономики перечислило известному французскому пиар-агентству Havas, не проведя перед этим, как то предписывает закон, тендер.

И тут начинается самое интересное: пиар-агентство Havas, о котором мы говорили в самом начале, принадлежит политологу по имени Жак Сегел. Это тот самый "творец президентов", как его называют во Франции. Следствие установило, что через Минэкономики Макрон заплатил за услуги рекламщику и занял место в Елисейском дворце.

Так было во время предпоследней президентской кампании в США, где с одной стороны шла травля Трампа, а с другой - блокировалось распространение компромата на семью Байдена, связанного с его коррупционными связями с Украиной. Во Франции та же самая ситуация. Причем зачастую эти решения действительно диктуются Вашингтоном, поскольку пакеты акций очень многих национальных медиа во Франции, в других странах континентальной Европы принадлежат американским медиакомпаниям, которые, используя этот рычаг, воздействуют и на местную политическую жизнь. Никита Мендкович