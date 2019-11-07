Выборы в областях Беларуси. В Гродно выбрали сенаторов

Выборы прошли также во всех областях Беларуси. В Гродненской на заседание собрались 365 депутатов. Кандидаты коротко рассказали о себе, а также о том, какой они видят работу в Совете Республики. Трибуну для обсуждения кандидатов предоставили и депутатам. После выступлений состоялось тайное голосование. Выдвигались восемь кандидатур, все избраны.



