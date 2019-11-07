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Выборы в областях Беларуси. В Гродно выбрали сенаторов
Выборы прошли также во всех областях Беларуси. В Гродненской на заседание собрались 365 депутатов. Кандидаты коротко рассказали о себе, а также о том, какой они видят работу в Совете Республики. Трибуну для обсуждения кандидатов предоставили и депутатам. После выступлений состоялось тайное голосование. Выдвигались восемь кандидатур, все избраны.
Верхняя палата белорусского парламента состоит из 64 сенаторов
56 из них избираются депутатами местных Советов - по восемь от каждой области и Минска. Еще восемь назначаются Президентом. К своим обязанностям сенаторы приступят 6 декабря. В этот день состоится установочная сессия и будет избрано руководство верхней палаты Национального собрания 7-го созыва.
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