Выборы в парламент. На неделе завершилась регистрация кандидатов в депутаты

Теперь к выборам в парламент. На неделе завершилась регистрация кандидатов в депутаты. Бороться за подписи избирателей будут 560 претендентов. Следовательно, конкурс составит 5 человек на одно кресло в Палате представителей. В политических партиях состоят более 65 % зарегистрированных кандидатов. Среднестатистический портрет потенциального народного избранника - мужчина средних лет. Профессиональная деятельность кандидатов варьируется от промышленности до сферы образования. Кстати, женщин среди зарегистрированных участников избирательной гонки - всего 27 %. А вообще кандидатами в депутаты выдвигалось 703 человека.

Претенденты приступают к прямой борьбе за голоса. С завтрашнего дня по 6 ноября по рабочим дням кандидаты в депутаты выступят на радио и телевидении. Радиовыступления будут проводиться по утрам с 7:00 до 8:00. А телевизионные выступления выйдут в эфир в 19:00. С понедельника кандидатов можно будет увидеть и на телеканале "Беларусь 3". Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.