Как западные СМИ осветили встречу Байдена и Си Цзиньпина и на чем сделали акцент, разбиралась Мария Петрашко

Западные СМИ - это уже давно про фейки и вымыслы. Их пропаганда - дурман людей. Вот как, например, они резюмировали встречу Байдена и Си Цзиньпина? Подробности у Марии Петрашко.

Ложь, пропаганда, лицемерие - старая добрая американская независимая журналистика. Весь мир обсуждает в последние сутки встречу лидера Китайской Народной Республики и президента США. Картинка вроде у всех одна, итоги тоже вроде всем огласили публично одинаковые. Но трактовка американской машины пропаганды не может не удивлять. Например, тему с якобы экономическим кризисом Китая настолько активно разгоняли что в канун встречи, что после - прямо у кого что болит.

CNN

Си нужно было сделать заявление перед своими избирателями в коммунистической иерархии внутри страны, что он держит под контролем жизненно важные отношения с США в период экономического кризиса. Тем не менее важный, но постепенный прогресс достигнут.

Честно говоря, подобные публикации в американских СМИ и изречения Байдена, мол, Си Цзиньпин диктатор, слабо способствуют прогрессу. А ведь работать есть над чем, в первую очередь экономика. Товарооборот Китая и CША (495,9 млрд долларов) по итогам первых 3 кварталов 2023 года сократился на 14 % в годовом выражении. Но речь явно не идет о том, что Китай будет милостыню у Штатов просить, это просто смешно.





Согласитесь, сразу как-то хочется уточнить, а что же там такое с экономикой Китая.

Антикитайская кампания в западных СМИ направлена на дискредитацию Пекина в глазах соседей и потенциальных партнеров. Фактически эти СМИ пользуются официальными цифрами и не могут упрекнуть Пекин в сокрытии статистики, а значит, не могут запустить собственные слухи и домыслы, лишаются возможности поднять истерию на новый уровень - "власти скрывают". Они трактуют и домысливают китайские цифры. И это тоже показывает мудрость китайцев. Алексей Маслов, политолог, директор Института стран Азии и Африки МГУ

Но почему-то нет ни одной публикации о реальных сигналах Си Цзиньпина.

Обожают американские СМИ и утрировать. Опять же смотрим на примере встречи.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

После саммита Си Цзиньпин проведет банкет с главами американских компаний в стремлении показать, что его страна открыта для иностранного бизнеса. О болезненности этой темы свидетельствует тот факт, что журналистам даже не разрешили войти в зал, чтобы задать вопросы. Алексей Маслов, политолог, директор Института стран Азии и Африки МГУ

А когда такое было, чтобы журналистов пускали на прием еще и вопросы задавать, типа, как вам равиоли с рикоттой? Да, банкет с главами американских компаний (SpaceX, Tesla, Apple, Nike) как раз демонстрирует обратное. Совсем недавно Вашингтон на весь мир активно обвинял Китай в краже американской интеллектуальной собственности. А сегодня все дружно сидят за одним столом. Обвинялка уже не та? Так Си Цзиньпин еще и потроллил Байдена.

По факту: мол, у нас и свои "кадиллаки" есть, и, судя по тому, что я притащил его сюда, получше ваших будут. Но этого американская пресса отчего-то не заметила. По сути, сегодня политика Штатов - сплошная потемкинская деревня и в буквальном смысле (в Сан-Франциско возвели баррикады перед саммитом АТЭС, чтобы скрыть грязь), и в фигуральном (СМИ держат американцев за идиотов, что ли, окутывая их паутиной лжи и иллюзией своей гегемонии). В целом ни американские дипломаты, ни СМИ будто не обращают внимания на важные детали: называть Си Цзиньпина президентом на американский манер, хотя это важно, он председатель, или встречу Си Цзиньпина с Байденом просто в рамках саммита АТЭС пытаться выдать за государственный визит.