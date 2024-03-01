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Выполнение внешних обязательств, соцнаправленность бюджета, реализация инвестпроектов - Минфин подводит итоги года
Выполнение внешних обязательств Беларуси, социальная направленность бюджета, реализация инвестпроектов - в Минфине подводят итоги года и обсуждают планы. Оптимизация расходов, новые меры по поддержке предприятий-экспортеров помогли экономике выйти в рост, а бюджет сложился с профицитом.
Подробности у Алины Лаппо.
Итоговая коллегия Министерства финансов
Сегодня в центре внимания итоги исполнения бюджета в прошлом году и задачи финансовых органов на текущий. В зале заседаний собрался внушительный состав - это Министерство экономики, по налогам и сборам, местная власть, депутаты сенаторы - целый ряд профильных ведомств.
Первое, что хотелось бы отметить: в прошлом году белорусский бюджет был исполнен без дефицита, хотя изначально просчитывалось, что расходы превысят доходы. В итоге год закончили с профицитов - это порядка 1,6 миллиарда рублей. Это удалось прежде всего за счет оптимизации расходов и новых мер по поддержке экспортеров. Все это помогло белорусской экономике в условиях санкций.
Говоря о задачах на этот год, реализуется целый ряд инвестиционных проектов: дорожное строительство, приведение в порядок улиц, также необходимо завершить те объекты социальной сферы, которые уже начаты, например, реконструкция больниц и других медучреждений, в коммунальной сфере - строительство станций обезжелезивания и обеспечение граждан чистой питьевой водой. Важным вопросом остается выполнение внешних обязательств Беларуси.
Бюджет в этом году сохранит свою социальную направленность. На эту сферу из бюджета выделяется более 40 %, в первую очередь внимание уделяется выплате заработной платы. Есть конкретные задачи по бюджетной сфере, некоторые категории пока не дотягивают до плановых значений, например, если говорить про врачей, то здесь по зарплате вышли на рост в 150 %. Пока не достигли значений, запланированных к 2025 году по зарплате учителей. Этой работе в 2024 году также особое внимание.
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