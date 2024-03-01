Выполнение внешних обязательств, соцнаправленность бюджета, реализация инвестпроектов - Минфин подводит итоги года

Выполнение внешних обязательств Беларуси, социальная направленность бюджета, реализация инвестпроектов - в Минфине подводят итоги года и обсуждают планы. Оптимизация расходов, новые меры по поддержке предприятий-экспортеров помогли экономике выйти в рост, а бюджет сложился с профицитом.

Подробности у Алины Лаппо.

Итоговая коллегия Министерства финансов

Сегодня в центре внимания итоги исполнения бюджета в прошлом году и задачи финансовых органов на текущий. В зале заседаний собрался внушительный состав - это Министерство экономики, по налогам и сборам, местная власть, депутаты сенаторы - целый ряд профильных ведомств.

Первое, что хотелось бы отметить: в прошлом году белорусский бюджет был исполнен без дефицита, хотя изначально просчитывалось, что расходы превысят доходы. В итоге год закончили с профицитов - это порядка 1,6 миллиарда рублей. Это удалось прежде всего за счет оптимизации расходов и новых мер по поддержке экспортеров. Все это помогло белорусской экономике в условиях санкций.

Говоря о задачах на этот год, реализуется целый ряд инвестиционных проектов: дорожное строительство, приведение в порядок улиц, также необходимо завершить те объекты социальной сферы, которые уже начаты, например, реконструкция больниц и других медучреждений, в коммунальной сфере - строительство станций обезжелезивания и обеспечение граждан чистой питьевой водой. Важным вопросом остается выполнение внешних обязательств Беларуси.