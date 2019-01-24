Высокий уровень плодотворного сотрудничества. Итоги встречи Президента и губернатора Новосибирской области

Андрей Травников прибыл в нашу страну во главе представительной делегации. Гости уже успели посетить ряд белорусских предприятий, провести совет делового сотрудничества и переговоры в правительстве. Президент назвал Новосибирскую область одним из наиболее перспективных экономических партнеров для Беларуси в Сибири.

В основе двусторонних контактов давние дружеские и родственные связи между людьми. В Новосибирской области проживает более 5 тысяч белорусов. Многие из них потомки тех, кто когда-то осваивал сибирские просторы. В регионе ведут успешный бизнес белорусские предприниматели. На ярмарках большим спросом пользуются наши продукты, обувь, текстиль и мебель.



Две страны очень плотно сотрудничают во всех сферах. Более 8 тысяч предприятий Беларуси и России связаны производственной кооперацией. У нас действует более 3 тысяч предприятий с российским капиталом.

Что касается конкретно сибиряков, они вместе с белорусами взялись за проекты по модернизации городского транспорта. В региональном центре работает предприятие, которое уже обновляет трамвайный парк. Возможна и организация сборки троллейбусов. Перед Новосибирском стоит задача максимально обновить транспорт к 2023 году - к молодежному чемпионату по хоккею. В регионе успешно работают жодинские самосвалы. В ближайшее время в регион отправится партия тракторов. Производители области также заинтересованы в сборке белорусской аграрной техники. Беларусь готова подключиться к программе развития сельского хозяйства в Новосибирской области.

Учитывая строительство Восточного обхода города и Юго-Западного транзита, кстати будет опыт наших специалистов по модернизации дорожной инфраструктуры. Прямые региональные связи не разрушат никакие фейки.





