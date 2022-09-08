Выставка стран СНГ открылась в Нур-Султане

Значительные достижения, крупные проекты, знаковые события, культурные мероприятия и электронная продукция художников и мастеров прикладного искусства государств - участников СНГ. Все это могут увидеть посетители Национального музея в столице Казахстана, где открылась международная выставка ART EXPO государств - участников СНГ. Мероприятие продлится до 10 сентября. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службуИсполкома СНГ.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом народного творчества и культурного наследия стран СНГ. Сегодняшняя выставка "Народное творчество в ART-пространстве" проходит в рамках реализации этой идеи. Культурные связи между нашими странами активно развиваются, а граждане наших государств проявляют неподдельный взаимный интерес к духовному наследию друг друга. Сегодня, открывая выставку, мы предлагаем вашему вниманию поближе познакомиться с творческими работами художников, скульпторов, мастеров прикладного искусства Казахстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Беларуси. Я уверен, выставка покорит сердца посетителей и оставит неизгладимое впечатление", - сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

В павильоне Казахстана пройдут мастер-классы по текстильному искусству, гончарному делу и изготовлению ювелирных изделий с участием отечественных мастеров прикладного искусства. Кроме того, в целях установления творческих связей между заинтересованными структурами и организациями культуры государств - участников СНГ будет проведена презентация их достижений в области народного творчества. Также в рамках мероприятия планируется проведение ряда двусторонних встреч Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ, музейного road-show, а также экскурсий по экспозиционным залам Национального музея РК.

АRТ EXPO - комплексное мероприятие в рамках Содружества Независимых Государств, направленное на развитие сотрудничества, распространение межнационального согласия, уважения к культуре, языкам и традициям других народов, формирование у молодого поколения чувства патриотизма.