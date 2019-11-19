Выводы ОБСЕ вызвали непонимание международных наблюдателей

Выводы ОБСЕ вызвали непонимание в рядах самих международных наблюдателей. Наиболее многочисленной была делегация от Содружества Независимых Государств, что позволило промониторить ход парламентских выборов практически по всей стране. Существенных нарушений миссия не отметила и удивлена выводами своих европейских коллег.







С. Лебедев: оценка ОБСЕ является не совсем объективной

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

"На наш взгляд, это не совсем объективная оценка. Недостатки в организации выборов были, во-первых, малочисленные, во-вторых, незначительные. Иногда это срабатывал человеческий фактор, когда члены участковых избирательных комиссий не совсем четко выполняли свои обязанности по отношению к избирателям. Но это были единичные случаи, и, конечно, ни в коем случае они не могут свидетельствовать о том, что выборы были недемократичными, что они не были открытыми.

Я сам слышал выступления оппозиционеров на Октябрьской площади, на площади Свободы, когда громогласно люди кричали истерическими голосами, что в Беларуси нет свободы, что они не могут свободно высказаться. Но, друзья, нельзя же так нагло противоречить самим себе. Вы стоите на центральной площади в Минске, выражаете свое мнение в довольно грубой и бесцеремонной форме и говорите о том, что вам закрывают рот. Но это полная ложь".



Окончательные итоги Центризбирком подведет 22 ноября