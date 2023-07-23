Взаимная отмена виз, контракт на поставку сотен единиц техники - о чем еще договорилась белорусская делегация в ходе визита в Латинскую Америку

Большая делегация из Беларуси отправилась в Латинскую Америку. Глава МИД Сергей Алейник и представители крупных предприятий искали общий знаменатель на Кубе и в Никарагуа. Итоги впечатляют: взаимная отмена виз с Манагуа, контракт на поставку сотен единиц техники. Но самое интересное: Беларусь могут привлечь к строительству Никарагуанского канала. Да, это альтернатива знаменитому Панамскому торговому пути, в разработке которого заинтересованы многие страны мира.

Политический обозреватель Алексей Волков - с места событий. "Тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет в состоянии бороться за самого себя". Одна из самых знаменитых цитат Фиделя Кастро хорошо описывает отношения между Минском и Гаваной. К слову, именно с Острова Свободы уже независимая Беларусь начала свое знакомство с Латинской Америкой.



И с тех пор дружба лишь крепла и обрастала политическим весом. Сегодня мы, что называется, на одной геополитической волне. И все бы хорошо, да вот только товарооборот все никак не пробьет потолок в 30 миллионов долларов. Виной тому и логистические трудности.