Взаимная отмена виз, контракт на поставку сотен единиц техники - о чем еще договорилась белорусская делегация в ходе визита в Латинскую Америку
Большая делегация из Беларуси отправилась в Латинскую Америку. Глава МИД Сергей Алейник и представители крупных предприятий искали общий знаменатель на Кубе и в Никарагуа.
Итоги впечатляют: взаимная отмена виз с Манагуа, контракт на поставку сотен единиц техники. Но самое интересное: Беларусь могут привлечь к строительству Никарагуанского канала. Да, это альтернатива знаменитому Панамскому торговому пути, в разработке которого заинтересованы многие страны мира.
Политический обозреватель Алексей Волков - с места событий. "Тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет в состоянии бороться за самого себя". Одна из самых знаменитых цитат Фиделя Кастро хорошо описывает отношения между Минском и Гаваной. К слову, именно с Острова Свободы уже независимая Беларусь начала свое знакомство с Латинской Америкой.
И с тех пор дружба лишь крепла и обрастала политическим весом. Сегодня мы, что называется, на одной геополитической волне. И все бы хорошо, да вот только товарооборот все никак не пробьет потолок в 30 миллионов долларов. Виной тому и логистические трудности.
Можно рассматривать белорусско-кубинские отношения с двух аспектов: с политического и экономического. С политической стороны у нас все замечательно, мы друг друга поддерживаем на всех уровнях, в нашей дружбе нас не разобьют наши враги. С экономической стороны есть определенные проблемы, которые связаны со сложившейся ситуацией. Прежде всего, это логистические пути.Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник прилетел на Кубу договариваться. Цель одна на две страны - резкая активация торгово-экономических отношений.
Нам интересна Беларусь во многих аспектах. При хорошем политическом настрое нам не хватает экономики. Сельское хозяйство, научный потенциал, образование - у нас и у вас есть компетенции.И если белорусские тракторы на кубинской земле - дело давно знакомое, то вот работа в фармацевтике и научной сфере - новинка. Но и без "экспортной классики" не обойтись - так Гавана крайне нуждается в нашем сухом молоке. На острове "молочка" - по цене золота.
А это уже Никарагуа, Манагуа. Белорусов город встретил гостеприимно и землетрясением магнитудой три с половиной. Впрочем, это единственная турбулентность по линии двух стран.
Ноэль Гайтан, почетный консул Беларуси в Никарагуа:
Возможностей для развития сотрудничества - огромное количество. Особенно нашей стране интересны ваши технологические наработки. Наш бизнес видит, сколько всего Беларусь может предложить нашему рынку. Великолепные университеты, научный потенциал и наработки в сельском хозяйстве и промышленность - нам все интересно.Итоги встреч министра иностранных дел и нашей делегации внушают: взаимная отмена виз, контракты на поставку техники - около 300 единиц. Коллаборация по культурной линии. И кое-что еще.
Наши никарагуанские коллеги поделились своими амбициозными планами по развитию инфраструктуры. Планируется строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Тихий и Атлантический океаны, и планируется в перспективе строительство канала, который также свяжет эти два океана. Безусловно, это очень масштабные проекты, которые потребуют очень много техники и компетенций. Мы в предварительном плане договорились наладить взаимодействие.Кстати, два дня от белорусов не отходил Лауреано Факундо Ортега Мурильо. Оперный певец, советник президента по вопросам инвестиций, сын главы государства и по журналистским ощущениям - будущий лидер Никарагуа.
Мы ищем в Беларуси надежного стратегического партнера на долгий срок. Мы видим желание продвигать вперед работу на все уровнях. Поэтому мы чрезмерно благодарны и очень оптимистично настроены. У наших народов есть потенциал.Старшее поколение про революцию сандинитов знает хорошо: СССР в семидесятых активно поддерживал борьбу Даниэля Ортеги. И вот уже 44-я годовщина.
Колорит, конечно, зашкаливает. И ведь с такой прытью никарагуанцы берутся за любое дело. Да, география не самая простая – расстояние между столицами 10 тысяч километров. Сторонам еще предстоит продумать логистику, да и добираться туристам до Никарагуа сложновато. Но как дорогу осилит идущий, так и близкие отношения на расстоянии построит желающий.