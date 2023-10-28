3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Взаимодействие и поддержка - Минск и Каракас продолжают активное сотрудничество
Расстояние дружбе не помеха. В этом убедились парламентарии Беларуси и Венесуэлы в ходе онлайн-встречи, посвященной актуальным направлениям сотрудничества в политической и социально-экономической сферах.
Среди множества важных вопросов не забыли и о подписании соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран.
Как итог, стороны договорились поддерживать друг друга на международных площадках, совместно выступать против санкционной риторики третьих стран и, конечно же, прилагать возможные усилия для увеличения двустороннего товарооборота, а также повышения уровня взаимодействия в промышленной и гуманитарной сферах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября