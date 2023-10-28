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Взаимодействие и поддержка - Минск и Каракас продолжают активное сотрудничество

Расстояние дружбе не помеха. В этом убедились парламентарии Беларуси и Венесуэлы в ходе онлайн-встречи, посвященной актуальным направлениям сотрудничества в политической и социально-экономической сферах.

Среди множества важных вопросов не забыли и о подписании соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран.

Как итог, стороны договорились поддерживать друг друга на международных площадках, совместно выступать против санкционной риторики третьих стран и, конечно же, прилагать возможные усилия для увеличения двустороннего товарооборота, а также повышения уровня взаимодействия в промышленной и гуманитарной сферах.

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