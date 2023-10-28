Взаимодействие и поддержка - Минск и Каракас продолжают активное сотрудничество

Расстояние дружбе не помеха. В этом убедились парламентарии Беларуси и Венесуэлы в ходе онлайн-встречи, посвященной актуальным направлениям сотрудничества в политической и социально-экономической сферах.

Среди множества важных вопросов не забыли и о подписании соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран.