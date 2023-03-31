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Взаимодействие на международной арене, торгово-экономические проекты. Лукашенко о партнерстве с Китаем

Взаимодействие на международной арене, торгово-экономические проекты. Лукашенко о партнерстве с Китаем

У Беларуси и Китая серьезные совместные планы по широкому кругу вопросов - от совместных усилий на международной арене до конкретных торгово-экономических проектов, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Но мы стремимся к большему. У нас очень серьезные планы, которые, как вы знаете, мы недавно обсудили на высшем уровне с Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Китай, по самому широкому кругу вопросов от совместных усилий на международной арене до реализации конкретных торгово-экономических проектов", - сказал Президент.

Самый важный итог встречи, по его словам, - дальнейшее закрепление особого характера по-настоящему доверительных отношений между Великим Китаем и Беларусью, что вызывает зависть у многих стран мира.

Сопряжение Евразийского экономического союза и глобальной инициативы Китая "Пояс и путь" должно получить реальные очертания, подчеркнул глава государства.

(Дополнено в 14:24)

Фото: БЕЛТА

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