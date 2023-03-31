Взаимодействие на международной арене, торгово-экономические проекты. Лукашенко о партнерстве с Китаем

У Беларуси и Китая серьезные совместные планы по широкому кругу вопросов - от совместных усилий на международной арене до конкретных торгово-экономических проектов, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Но мы стремимся к большему. У нас очень серьезные планы, которые, как вы знаете, мы недавно обсудили на высшем уровне с Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Китай, по самому широкому кругу вопросов от совместных усилий на международной арене до реализации конкретных торгово-экономических проектов", - сказал Президент.