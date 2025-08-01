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Взаимовыгодное сотрудничество - белорусская продукция востребована в Казахстане
Беларусь - страна с открытой экономикой, которая ориентирована на экспорт, поэтому наращивание и эффективность внешней торговли являются ее безусловными приоритетами. Об этом накануне глава государства Александр Лукашенко напомнил руководителям диппредставительств. От послов ждут жесткие, а порой нетрадиционные методы работы, даже на дружественных и хорошо знакомых нам рынках.
К примеру, товарооборот между Беларусью и Казахстаном увеличился на 7,5 %. Конкурентов у белорусских производителей в этой стране хватает. Поэтому важно внедрять более гибкие подходы при сбыте продукции и не забывать про качество.
"На текущий период Беларусь нарастила объем поставок в Казахстан на 20 %. Это хороший результат, и мы планируем дальше развиваться в том же направлении. Мы проводим постоянную работу с нашими дистрибьюторами, компаниями, которые продвигают нашу продукцию в Казахстане. Мы стараемся организовывать их работу так, чтобы наши объемы продаж всегда росли, а также, что немаловажно, расширялся ассортимент", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов.
По словам посла, в области промышленной кооперации Беларусь также работает на увеличение объема производства, а также пытается внедрить некоторые новинки на рынок.
Например, недавно в Казахстане проходил День поля, на котором широко участвовали и белорусские компании. Они привезли 2 новинки - агрегат для внесения минеральных удобрений и размельчитель рулонов для кормления животных, которые очень понравились казахам. Эта продукция планируется к выпуску на заводе КАИК в Казахстане. Машины уже отдали на испытание некоторым фермерам.
Также Алексей Богданов рассказал о плюсах открытия авиарейса Алматы - Минск:
"Открытие авиарейса Алматы - Минск усилит наше взаимодействие по 2 направлениям - бизнес, потому что Алматы - это южная столица бизнеса, которая будет более доступна для наших предпринимателей с точки зрения прилетов и выстраивания очных коммуникаций. А второе направление - это туризм. Алматы - это одна из жемчужин Казахстана, очень красивое место с горнолыжными курортами".
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