ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

XI Московская конференция по международной безопасности собрала участников более чем из ста стран. О видении ситуации высказалась Беларусь

Мы должны двигаться к формированию новой архитектуры международной безопасности, основанной на принципах права, справедливости и взаимного учета интересов всех стран. Это заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на XI конференции по международной безопасности в подмосковной Кубинке. Белорусская сторона - постоянный и неизменный участник форума. И как прозвучало с трибуны авторитетной площадки, сегодня назрела необходимость выстраивания многополярных отношений, обеспечения неделимости безопасности, неукоснительного выполнения международных обязательств, укрепления мер доверия между странами. Это особенно подчеркнул в своем докладе министр обороны нашей страны Виктор Хренин.

XI Московская конференция по международной безопасности собрала представителей более чем ста стран мира. Основные темы обсуждения - проблемы региональной безопасности в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы. Приветствие участникам направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что встреча станет значимым этапом на пути построения новой системы международной безопасности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все