3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
XI Московская конференция по международной безопасности собрала участников более чем из ста стран. О видении ситуации высказалась Беларусь
Мы должны двигаться к формированию новой архитектуры международной безопасности, основанной на принципах права, справедливости и взаимного учета интересов всех стран. Это заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на XI конференции по международной безопасности в подмосковной Кубинке. Белорусская сторона - постоянный и неизменный участник форума. И как прозвучало с трибуны авторитетной площадки, сегодня назрела необходимость выстраивания многополярных отношений, обеспечения неделимости безопасности, неукоснительного выполнения международных обязательств, укрепления мер доверия между странами. Это особенно подчеркнул в своем докладе министр обороны нашей страны Виктор Хренин.
XI Московская конференция по международной безопасности собрала представителей более чем ста стран мира. Основные темы обсуждения - проблемы региональной безопасности в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы. Приветствие участникам направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что встреча станет значимым этапом на пути построения новой системы международной безопасности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все