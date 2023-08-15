XI Московская конференция по международной безопасности собрала участников более чем из ста стран. О видении ситуации высказалась Беларусь

Мы должны двигаться к формированию новой архитектуры международной безопасности, основанной на принципах права, справедливости и взаимного учета интересов всех стран. Это заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на XI конференции по международной безопасности в подмосковной Кубинке. Белорусская сторона - постоянный и неизменный участник форума. И как прозвучало с трибуны авторитетной площадки, сегодня назрела необходимость выстраивания многополярных отношений, обеспечения неделимости безопасности, неукоснительного выполнения международных обязательств, укрепления мер доверия между странами. Это особенно подчеркнул в своем докладе министр обороны нашей страны Виктор Хренин.