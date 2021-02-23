Япония отмечает День рождения императора

Япония сегодня отмечает национальный праздник - День рождения императора. Нарухито прибыл утром в свой дворец, чтобы принять немногочисленных гостей. Пышной церемонии не будет из-за коронавирусных ограничений. С днем рождения императора Нарухито поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.