Литва, Латвия и Польша упорно продолжают не замечать людей, бегущих от голода и нищеты, изуверски изгоняя иностранцев из собственных территорий и попирая все международные нормы права и морали. Вся правда о мигрантах и кризисе на границе, которую не хотят слышать в Европе, - в документальном фильме АТН "Ящик Пандоры".

В Литве есть целые компании,которые организовывают туры в Европу.Одна из ярких представительниц этого бизнеса Наталья Колегова. Организация "Дапамога" во главе с Колеговой собирала у литовцев деньги на помощь беглым белорусам.

Как правило, все эти люди преступали черту закона. Есть среди них осужденные за тяжкие преступления.

Декларировали бесплатную помощь, но просили заплатить...

Колеговой и ее мужу принадлежит компания Natolex, которая занимается сдачей квартирв Вильнюсе.Колегова сдавала белорусам квартирыпо цене выше рыночной, хотя публично заявляла,что помогает бесплатно. С целью получения денег их фондов международной поддержки, договоры аренды могли быть сфальсифицированы, как и литовские медицинские справки.

Вот такой показательный пример белорусской эмигрантки с 20-летним стажем, которая зарабатывает на сбежавших преступниках и сочувствующих литовцах.

Колегова и ее "дапамога" мигрантам

Ушлая глава фонда внаглую наживалась на перебежчиках из Беларуси. Ее даже не смущало криминальное прошлое клиентов, ведь на каждом мигранте, которых обещали селить бесплатно, она "поднимала" хорошие деньги.

Хотите знать, почему Колегова селила мигрантов "пачками" в одну квартиру и не хотела привозить их в офис? Перехваченный телефонный разговор, представленный в фильме, все объясняет. Ничего личного, только бизнес!

Режим Науседы вербует белорусов

В распоряжении журналистов также оказалась аудиозапись телефонного разговора сотрудников Департамента госбезопасности Литвы. Оказывается, беглые белорусы не только лакомый кусок для алчных мошенников из различных фондов и "дапамог". Мигрантами плотно интересуются спецслужбы Литвы. Особенно если перебежчик в прошлом имел отношение к силовым структурам.

