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Явка избирателей по стране на 14:00 составила 65,19 %

Явка избирателей по стране на 14:00 составила 65,19 %

Явка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 14:00 составила:

  • Гомельская область - 75,83%
  • Могилевская область - 72,57 %
  • Брестская область - 63,05%
  • Витебская область - 67,35%
  • Гродненская область - 65,75 %
  • Минская область - 64,21%
  • Минск - 52,03%

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