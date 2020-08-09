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Явка избирателей по стране на 16:00 составила 73.40 %

Явка избирателей по стране на 16:00 составила 73.40 %

Явка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 16:00 составила:

  • Гомельская область - 81,87 %
  • Могилевская область - 80,29 %
  • Брестская область - 75,11 %
  • Витебская область - 75,05%
  • Гродненская область - 75,66 %
  • Минская область - 72,30%
  • Минск - 58,79 %

Явка по стране составила

73

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