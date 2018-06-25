Йоханнес Хан: Беларусь играет очень важную роль в "Восточном партнерстве"

"Восточное партнерство" ставит главной целью создать пояс стабильности и процветания. Об этом заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, принимая участие в десятом раунде неформальных министерских диалогов стран инициативы (ЕС "Восточное партнерство"), который прошел в Минске. Обсуждалась ситуация в регионе и перспективы развития самого проекта. Стороны признают, что есть проблемы, однако ведется диалог для их решения. Что же касается роли Минска в "Восточном партнерстве", она признана действительно важной. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" заявил Йоханнес Хан.