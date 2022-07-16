Юные латыши, взявшие интервью у Лукашенко, оказались под масштабным прессингом и буллингом

"Славянский базар", который уже три десятка лет объединяет людей самых разных стран и призывает к миру и взаимопониманию, не нашел никакого понимания у латышских властей. Они открыли настоящую охоту на тех, кто даже не может им ответить - на детей из Риги, которые приехали в Витебск.

Из-за короткого интервью, которое учащиеся Рижской детской академии радио и телевидения взяли у нашего Президента перед открытием "Славянского базара", они оказались под масштабным прессингом и буллингом, а их школу теперь могут закрыть. Этого требует лично министр иностранных дел Латвии еще до того, как спецслужбы, которые он так настоятельно попросил "разобраться" в ситуации, дали какую-либо оценку.





На этих кадрах момент общения. Ребятам, как это всегда происходит в Беларуси, если на официальных мероприятиях присутствуют дети, дают места, что называется, в первом ряду. У будущих журналистов была возможность попрактиковаться. Вот они и обратились к Президенту. Александр Лукашенко, конечно, среагировал.

Один вопрос - один ответ. Все интервью заняло 3 минуты. Президент никогда не отказывает детям в любых просьбах. Это знают все, кто хоть раз присутствовал на мероприятиях с участием главы государства.

- Какая формула успеха Президента Беларуси - и как президента, и как отца, и дедушки?

"У Президента должна быть интуиция, которую не приобретешь. Если этого нет, как у некоторых западных политиков, глав государств, в том числе и, к сожалению, наших соседей, тогда и президента нет. Слава богу, что там у президентов не так много полномочий, как в Беларуси, ибо была бы беда. Что касается исполнения моих обязанностей личных - отца, дедушки и так далее, ты меня поставил в затруднительное положение. Я как-то над этим не думал. Ну, как все. Как твои родители, как твой дедушка и бабушка себя ведут, так и я. Просто у меня времени меньше", - такой диалог состоялся у журналиста детской академии и Александра Лукашенко.

Комментируя произошедшее, уже после скандала в соцсетях, руководитель рижской группы пояснила, что это второй раз, когда воспитанники академии общаются с Президентом Беларуси. Первый был здесь же 10 лет назад. Это стандартная практика детской академии - интервью с главами государств, отдельная рубрика есть даже на сайте. Школа этим гордится и удивлена возмущением официальных лиц своей страны.

Мы задаем вопросы детские, мы даже не думаем о каких-то информационных войнах, политических распрях. Мы приехали - 5 автобусов из Латвии специально на "Славянский базар" - посмотреть это культурное событие. Посмотрите, как красиво, в городе танцуют, поют, где-то хоры, где-то барабанщицы, дети пляшут - такой красивый фестиваль. Логистические компании организовали проезд - и что? Приехали люди, радуются жизни, что плохо? А к нам в Латвию сколько приезжало, весь мир приезжал в Латвию на праздники песни, на детские конкурсы. В Латвию все приезжают, их же страны не поднимают шум, что дети приехали, взяли у президента Латвии интервью. Надежда Бухарова, руководитель Рижской детской академии радио и телевидения (Латвия)

МИД Латвии: подобные организации необходимо закрыть

МИД Латвии среагировал, мягко говоря, агрессивно. Из официального заявления министра иностранных дел понятно, что дипломат считает интервью настоящим ЧП и призывает "подобную организацию", то есть - школу закрыть. При этом воспитанники академии не единственные латыши, которые сейчас находятся на "Славянском базаре". От Латвии в основном песенном конкурсе официально участвует молодая исполнительница Агния Бусила. Граница для наших соседей, не только Латвии, но Польши и Литвы, открыта, что привело к большому потоку туристов.

Белорусский безвиз открыл поток туристов из Литвы

Мы однажды стояли на границе в Гродно 14 часов - что это говорит? Это говорит, что там стоит большое количество машин, то, что вы читаете в новостях, это же не вся Литва, мы ездим между Беларусью и Литвой, и меня как-то тронуло. Мы стояли на границе, человек за нами, он ничего не говорил, потом мы немножко отъехали, он нас догнал и сказал: "Я хочу поклониться перед вами и сказать спасибо, может быть, и вы приложили усилия, чтобы открыть границы. Люди едут, много людей приехали из Литвы в Беларусь.

Судьба рижской детской академии под вопросом