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Южный Судан заинтересован в изучении передовых технологий Беларуси

Беларусь в 2024 году сохранит тренд на активное развитие отношений со странами самого жаркого континента. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич на встрече с делегацией Южного Судана. Предметом обсуждения стал потенциал двусторонних межгосударственных отношений. Министр инвестиций Южного Судана Дэу Матхок Динг подчеркнул, что страна заинтересована в изучении передовых технологий Беларуси.

Эти два дня в Беларуси выдались для нас очень продуктивными. Мы посетили ряд госорганов и ключевых предприятий в сферах здравоохранения, сельского хозяйства. Сегодня находимся в Министерстве иностранных дел Беларуси для того, чтобы обсудить возможности двусторонних, межгосударственных отношений. Южный Судан расположен в самом сердце Африки. И если правительство Беларуси хочет сотрудничать с Африкой, то мы готовы к различного рода партнерству, чтобы вы могли развивать присутствие в странах Восточной Африки.
Дэу Матхок Динг, министр инвестиций Южного Судана

Взаимный интерес представляют различные сферы: образование, сельское хозяйство, а также здравоохранение.

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