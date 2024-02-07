Южный Судан заинтересован в изучении передовых технологий Беларуси

Эти два дня в Беларуси выдались для нас очень продуктивными. Мы посетили ряд госорганов и ключевых предприятий в сферах здравоохранения, сельского хозяйства. Сегодня находимся в Министерстве иностранных дел Беларуси для того, чтобы обсудить возможности двусторонних, межгосударственных отношений. Южный Судан расположен в самом сердце Африки. И если правительство Беларуси хочет сотрудничать с Африкой, то мы готовы к различного рода партнерству, чтобы вы могли развивать присутствие в странах Восточной Африки.

Дэу Матхок Динг, министр инвестиций Южного Судана