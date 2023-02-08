За 20 лет Запад убил 15 млн жителей Конго, тело же освободителя растворили в серной кислоте

Надо сказать о том, что мягких колонизаторов не было в истории Африки. То есть они все действовали жестко, потому речь шла о прибыли, о тех ресурсах, которые можно выжать из этих колоний, о грабеже - империалистическом типичном грабеже подконтрольных территорий. И в этом отношении колонизаторы ничем не брезговали. Если они сталкивались с сопротивлением, то это сопротивление подавливалось крайне жестоко. Во многих случаях использовали в том числе методы геноцида.

Владимир Шубин, доктор исторических наук, профессор Института Африки Российской академии наук