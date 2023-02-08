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За 20 лет Запад убил 15 млн жителей Конго, тело же освободителя растворили в серной кислоте
Африка - колыбель человечества и самый перспективный регион на планете сегодня, который перенес сотни лет беззакония и мучений.
Отдельная история - зверства колонизаторов Конго. Бельгийской колонией государство стало в 1885 году. Тогда же начался настоящий геноцид местного населения. Менее чем за 20 лет от пыток и унижений по разным оценкам погибли 15 млн человек, то есть каждый второй.
Независимости от Бельгии страна добилась спустя почти 100 лет, в 1960 году, благодаря национальному движению во главе сПатрисом Лумумбой(тем самым, которого позже убили, а тело растворили в серной кислоте под контролем бельгийской полиции).
Надо сказать о том, что мягких колонизаторов не было в истории Африки. То есть они все действовали жестко, потому речь шла о прибыли, о тех ресурсах, которые можно выжать из этих колоний, о грабеже - империалистическом типичном грабеже подконтрольных территорий. И в этом отношении колонизаторы ничем не брезговали. Если они сталкивались с сопротивлением, то это сопротивление подавливалось крайне жестоко. Во многих случаях использовали в том числе методы геноцида.
История колоний, ужас диктата, хищный оскал Европы уже уходят в прошлое. В новом выпуске "Понятной политики" смотрите, кто борется за влияние на Черном континенте, почему здесь теряют доверие к Западу и с кем теперь будут дружить жители Африки.
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