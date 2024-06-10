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За 4 месяца товарооборот Беларуси и России увеличился на 7 % или 1 млрд долларов
Межрегиональные связи - главный секрет успеха белорусско-российских отношений. Товарооборот сторон постоянно растет. За 4 месяца добавилось 7 % или 1 млрд долларов. Об этом заявили 10 июня на заседании группы высокого уровня Союзного государства. Его принимал Смоленск.
За закрытыми дверями (то есть без СМИ) говорили около 4 часов. Повестка была насыщенной - 16 вопросов, и по каждому найдено решение. Это и интеграция информационных систем, и равные условия для IT-специалистов, и развитие железнодорожного сообщения. Традиционно одна из волнующих людей тем - отмена роуминга. Об этом договорились еще раньше. Но вот какие нормы будут действовать для интернет-трафика? В этот день стороны пришли к пониманию.
Промежуточным решением сегодняшней группы стало то, что это будут не безлимитные тарифы. Потому что это высокая нагрузка на наших операторов. Мы взяли усредненные данные Международного союза электросвязи. Это практически мировая статистика за прошлый год, по которой видно, что в среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20-25 ГБ трафика. Примерно эту формулу мы положили в основу сегодняшнего решения.
Смоленская область традиционно выходит в топ-3 торговых партнеров Беларуси в России. Количество контактов постоянно растет. Практика проведения заседаний не в союзных столицах, а в регионах будет продолжена.
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