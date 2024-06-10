За 4 месяца товарооборот Беларуси и России увеличился на 7 % или 1 млрд долларов

Промежуточным решением сегодняшней группы стало то, что это будут не безлимитные тарифы. Потому что это высокая нагрузка на наших операторов. Мы взяли усредненные данные Международного союза электросвязи. Это практически мировая статистика за прошлый год, по которой видно, что в среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20-25 ГБ трафика. Примерно эту формулу мы положили в основу сегодняшнего решения.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России