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За ходом избирательного процесса следят 248 международных наблюдателей

За ходом избирательного процесса следят наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на участках находятся представители дипломатического корпуса. Всего 248 международных наблюдателей. За ходом выборов следят и более 48 000 национальных наблюдателей.


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