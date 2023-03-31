За нас серьезно взялись - Лукашенко заявил о реальных угрозах для безопасности Беларуси

За все годы независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Пусть мы небольшое по мировым меркам государство, но, как оказывается, и наша роль может быть значимой, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Иначе не лепили бы из Беларуси врага в глазах всего европейского сообщества. Не вкладывали бы миллиарды в эту пропаганду".

Президент подчеркнул, что наша страна столкнулась с огромной, оснащенной по последнему слову техники инфраструктурой, где создаются и мгновенно вбрасываются в инфополе фейки, стереотипы, дискредитирующие белорусов в глазах обычных жителей Европы. Другими словами, формируется повод для эскалации конфликта.

"За все годы независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня. За нас серьезно взялись", - заявил глава государства.