За последний год Совет Министров Союзного государства принял 30 решений

Григорий Рапота, Госсекретарь Союзного государства: "Сколько времени мы потратили, чтобы продвинуть вопрос с отменой роуминга. Это же сама по себе непростая задача, потому что она затрагивает экономические интересы операторов. И надо сделать так, чтоб это было удобно и не затратно для пользователей. И с другой стороны не подорвало экономическую основу тех, кто этим занимается. Поэтому этот процесс может идет медленнее, чем хотелось, но он идет. И сейчас, в тестовом режиме, пониженный роуминг испытывается. У нас новые программы запускаются. Это программа спинальной системы. Это разработка технологий по решению проблем с позвоночником, у детей с врожденными дефектами или приобретенными дефектами. Это очень полезная, нужная и эффективная программа. И таких программ у нас в прошлом году было 12. Поэтому СГ растет, оно развивается и имеет очень много планов на будущее".

