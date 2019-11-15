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За выборами в Беларуси в этом году наблюдают более тысячи международных экспертов

Больше всего наблюдателей на данный момент аккредитовано от СНГ - 465 - и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - свыше 330-ти. От Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявлено 83 эксперта, от Парламентской Ассамблеи Совета Европы - 28, 18 - от Шанхайской организации сотрудничества. Наблюдать за избирательной кампанией в Беларуси будут также 5 независимых экспертов. Аккредитацию наблюдателя получили более 60-ти дипломатов и представителей избирательных органов иностранных государств.

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