За выборами в Беларуси в этом году наблюдают более тысячи международных экспертов

Больше всего наблюдателей на данный момент аккредитовано от СНГ - 465 - и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - свыше 330-ти. От Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявлено 83 эксперта, от Парламентской Ассамблеи Совета Европы - 28, 18 - от Шанхайской организации сотрудничества. Наблюдать за избирательной кампанией в Беларуси будут также 5 независимых экспертов. Аккредитацию наблюдателя получили более 60-ти дипломатов и представителей избирательных органов иностранных государств.



