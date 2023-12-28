Забара и Александров назначены судьями Суда ЕЭАС от Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ №411 об освобождении Андрея Забары от должности заместителя председателя Верховного Суда и Дмитрия Александрова - от должности судьи Верховного Суда в связи с их назначением судьями Суда Евразийского экономического союза от Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.