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Забара и Александров назначены судьями Суда ЕЭАС от Беларуси

Забара и Александров назначены судьями Суда ЕЭАС от Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ №411 об освобождении Андрея Забары от должности заместителя председателя Верховного Суда и Дмитрия Александрова - от должности судьи Верховного Суда в связи с их назначением судьями Суда Евразийского экономического союза от Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

Соответствующее решение принято Высшим Евразийским экономическим советом, состоявшимся 25 декабря в Санкт-Петербурге. Этим решением назначены также судьи, представленные рядом других государств - участников ЕАЭС. Обновленный состав судей данного межгосударственного судебного органа приступит к работе с 1 января 2024 года.

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