Зачем Госдеп все чаще вкачивает деньги в Украину?

О своей глубокой любви к США нередко заявляют наши беглые. Еще бы - ведь дядюшка Сэм на хаос, войну и госперевороты всегда с удовольствием выделяет гранты. Правда, в последнее время Госдеп все чаще вкачивает деньги в Украину, от чего, конечно, борьба наших сторонников некой новой Беларуси теряет лоск и смысл.

Но ведь и до этого выделялись внушительные суммы - от того же ЕС больше 100 миллионов евро. Впрочем, кажется, и сами беглые знают: перекочевавшая на Запад свита со своими псевдолидерами, деньги попросту разворовали. Правда, признаться в этом трудно. Мария Петрашко поможет пролить свет на финансовую подноготную.



Можно бесконечно смотреть на огонь, воду, на то, как беглые, именующие себя оппозицией, грызутся между собой за деньги из фондов и как пилят все эти гранты. Но украинская компания сильно перераспределила денежные потоки Госдепа США. И борьба за гранты у белорусской беглой прослойки ой как усилилась. И это очень интересно!



Около 50 тысяч евро за рекламу. Это надо понимать, что деньги, которые, по большому счету, выделяются белорусам. Деньги, которые в том числе выделяет и Евросоюз. Мы поднимали этот вопрос уже, за 2 года примерно около 120-130 миллионов евро белорусам выделено. И если уже так, мы не знаем, каким образом распределяются, мы не знаем, кто их, как их распределяет и по каким принципам. Цепкало



130 миллионов евро! Деньги немаленькие, естественно, все беглые-ненасытные снова сразу же задались самым популярным вопросом: "Света, где деньги?". Отвечает, как обычно, Франак Вечерко: "Няма такой лічбы - 130 млн".



Франак Вечерко врет! Врет и не публикует нормальные отчеты о распределении выделенных фондами денег. Адекватный аудит сторонники Пилипчук-Тихановской ждут еще с декабря 2020 года.



- Няма такой лічбы - 130 млн.



- А якая ёсць?



- Мы знаем, что есть 35 млн, выделенные европейской комиссии. Туда входит поддержка бизнеса. 4 млн выделено на борьбу с ковидом, до 10 млн выделено на образование, из них больше половины, если не ошибаюсь, получил ЕГУ. Европейское радио получает это финансирование, телеканал "Белсат".



Франаку, конечно, все равно, из каких денег наедать себе щечки. Когда вокруг тебя свора из голодных ртов от СМИ, "гражданского общества" и прочих ЕГУ, тут уж разбираться не будешь, из какого кармана взять лишний миллиончик.



Но если за выделенные до 2019 года, по грубым подсчетам, 150 миллионов хоть кто-то да отчитывался, то потом "революция все спишет". Эффективность, KPI? Нет, не слышали.Да, Франак?



Давайте разбираться с цифрами, которые имеются на официальных ресурсах американских и европейских хозяев "вильнюсского штаба".



Из отчетов следует, что четко на политические цели за много лет было потрачено более 67 миллионов долларов. Куда дели еще порядка 59? Ну не на маски же во время пандемии. Конечно, было бы странно, если хотя бы для вида западные доноры не помогали бы, например, развивать частный сектор или защищать обездоленных, если это заявлено в задачах фонда. Все эти миллионы пошли на создание "инфраструктуры протеста".



Вдумайтесь, почему миллионы этой якобы бескорыстной помощи от фондов идут в ЕГУ, где студенты из Беларуси подвергаются массированной прозападной и русофобской идеологической обработке, но не идут в БГУ на студенческие научные разработки, которые реально будут полезны Беларуси и ее развитию? Почему в 2020-м на улицы вывалили все те, кто щедро кормился за гранты на урбанизм, экологию, образование и инвалидов?



Почему миллионы долларов выделяют не журналистам, которые разоблачают фейки о Беларуси, как на ОНТ и БТ, а наоборот создателям лжи на "Белсате" и "Еврорадио", а также блогерам-экстремистам? Вопрос: от кого же "независмы" эти СМИ? Даже ребенку очевидно, что кто платит, тот и заказывает музыку.



- Вы никогда никаким блогерам и лидерам СМИ не говорили, о чем вам сейчас нужно написать, о чем помолчать. Правильно я понимаю?



- Просить и оказывать давление - это разные вещи.



- Хорошо, просили?



- Дальше.



А мы теперь все знаем, сколько стоит их совесть. А конкретные цифры уже давно известны. Тайну раскрыл советник властей Польши, директор Польского института международных дел Славомир Дембский в интервью газете "Речь Посполитая".



За 10 лет мы инвестировали в "Белсат" примерно 40 млн евро. Речь идет о запущенном в 2007 году спутниковом телеканале, который Дембский охарактеризовал в интервью как "инструмент нашей политики в отношении Белоруссии".



Внимание, вопрос: вы правда верите, в то, что такие деньги госдеп США выделяет с 90-х годов прошлого века через многочисленные фонды просто по доброте душевной?



Еще в 2001 году американское издание Christian Monitor сделало выводы, основываясь на отрывочных сведениях порой просачивающихся в печать в результате дрязг между самими оппозиционерами. И вот уже на основании публикаций в СМИ США наши журналисты-расследователи белорусской думки пришли к заключению.



Вывод: за 7 лет, начиная с 1994 года, белорусская оппозиция присвоила или растратила не по назначению 24 млн долларов западной помощи.



Итак, ежегодная матпомощь "гражданскому" обществу со стороны различных фондов достигала 9 млн долларов. Из них разворовывалась примерно треть, а в год перед президентскими выборами 2001 даже две трети.



К слову, в том же Christian Monitor приводят доводы и Александра Федуты. Александр Федута в прошлом советский и белорусский политический деятель, литературовед и политолог. В сентябре 2022 осужден на 10 лет тюремного заключения за участие в заговоре и попытку захвата власти неконституционным путем. Свою вину признал.



США действительно так сильно помогли оппозиции финансово, что оппозиция сошла с ума. Назовите любую другую страну, где вам платят за то, что вы в оппозиции. Часть грантовых денег была украдена и часто используется не по назначению. И на самом деле, это мало что дало. Революция так не делается.



Товарищи, у вас здесь революцию разворовали и даже не раз, а много лет подряд. И даже воровали друг у друга. Кажется, и польские 40 млн на "Белсат" не такие уж и польские. Ну да ладно.



Польша: Мы потратили "на развитие демократии в Белоруссии" 140 млн евро.



С момента вступления в Евросоюз в 2004 году мы выделили по разным статьям на поддержку белорусской демократии около 140 миллионов евро.



Няма такой лічбы - 130 млн.



Да, деньги правительства США всегда идут не только через американские фонды. Европейские страны - Польша, Швеция и другие - очень активные игроки. К примеру, за 2 десятка лет от Швеции демократические силы получили в общей сложности 75 миллионов, а от Польши вообще 140 миллионов - не зря, видимо, оппозиция Варшаву так любила посещать! Но 140 миллионов долларов на "демократизацию" Беларуси. Это много? Или мало?



Заходим на официальный сайт американского правительства. В таблице под названием "Гранты правительства США" видим конкретные суммы и таблицу фондов. Видим все суммы. Спускаемся ниже - итого 126 154 986,73 - это только из открытых данных и только американские фонды. И сумма эта за 9 лет! До 2020-го.



А после 2020-го с отчетностью все не так прозрачно, вернее, совсем запутанно. И вот Цепкало называет еще более крупные суммы за последние всего-то 2 года. То есть, оппозиция заметно разошлась в аппетитах и заметно подорожала. Смотрим уже на сайте Госдепа США. С 1998 по 2019 год Госдеп США через фонды выделил более178 млн долларов на Беларусь - это за 21 год. Сопоставьте с озвученными 130-140 миллионами долларов от США для Беларуси всего за несколько последних лет! Это ж как сильно в 2020-м Госдепу США понадобилась "демократия" в Беларуси, что суммы грантов увеличились в разы! И удивительно, такая щедрость Вашингтона попала на годы гибридной атаки на Союзное государство Беларуси и России и на попытку госпереворота в Беларуси.



Но почему же так недовольны все беглые работой четы Тихановской-Вечерко?



Да потому, что за 2 года денег на беглых было потрачено столько же, сколько на всю белорусскую оппозицию и гражданское общество за более чем 20 лет. И что же в итоге? Все, что было сделано на политическом поле, прихвачено нынешними политическими селебрити и крепко сдобрено миллионами западной помощи. Отчеты, прозрачность, свободная конкуренция, демократия. Зачем это все, если ответом на любые претензии может стать фраза "Няма грошай". Корпорация "добра" - ни больше ни меньше.



Вот и получается, чем громче они кричат о борьбе с коррупцией и за права человека - тем больше у них коррупции и борьбы друг с другом. И это ведь не только о беглых. Это, как выяснилось, и о европейских политиках, работающих с фондами. Впрочем, с такой оппозицией за страну я спокойна.

