Зачем Вашингтон минировал порты Никарагуа и как США избежали наказания в Международном суде?

США уже давно растоптали международное право, нарушив массу табу в дипломатии и политике, пытаясь подмять под себя весь мир и заставить жить других по правилам, которые и выдумывает сам Вашингтон. В пример приведем, как в 1980-е годы США особенно живо интересовались Никарагуа.

В 1979 году в Никарагуа победила революция, возглавляемая движением сандинистов - антиамериканских сил. Пришедшие к власти социалисты взяли курс на сближение с Советским Союзом. Такой пощечины Белый дом стерпеть не мог.

Главную цель определили сразу - экономический развал Никарагуа в назидание другим непослушным странам. Главное средство - атаки на основные коммуникации с помощью завербованных ЦРУ диверсантов.





При поддержке США и началась очередная война. А 11 октября 1983 года диверсанты ЦРУ высадились в порту Коринто и подорвали главное нефтехранилище страны. Взрыв вызвал настоящее экологическое бедствие - 20 тыс. гражданских вынужденно покинули свои дома.

На завтра ударили по нефтепроводу. И, как по волшебству, американская нефтяная компания отправила письмо руководству Никарагуа, в котором сожалела, что "не может предоставить танкеры для доставки нефти из других стран". Цивилизованный мир спокойно смотрел на это варварство.





Противостояние США и Никарагуа в какой-то момент фактически можно было приравнять к вооруженному конфликту, потому что американцы в 1980-е годы не только снабжали "контрос" - противников победившего сандинистского режима (революционного, социалистически ориентированного) - оружием и не только поставляли в Никарагуа советников. Они фактически устраивали вооруженные вылазки на территорию Никарагуа с территории соседнего Гондураса (там была расположена очень большая база, на которой готовились наемники, вооруженные террористы, а также базировались американские войска). Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

Но Вашингтон пошел дальше. Латинскую республику лишили своей добычи черного золота, танкеры заблокировали. Осталось выключить и третьи страны: за пару месяцев в 1984 году Вашингтон в открытую заминировал главные порты страны: Коринто, Пуэрто-Сардино и Эль-Блафф.

27 июля 1986 года уже знакомый нам МУС - Гаагский суд - постановил, что США своими действиями в Никарагуа нарушили целую плеяду международных обязательств. МУС потребовал разблокировать порты и возместить ущерб, нанесенный латинской республике.

Власти Никарагуа подали иск в Международный суд ООН, но Вашингтон послал его на все четыре стороны. В разбирательстве участвовать отказался, мол, у суда недостаточно полномочий. А после в фирменном стиле заблокировал соответствующую резолюцию Совбеза. В итоге Никарагуа даже не получила компенсации за причиненный ущерб. И это тем более удивительно, что во время диверсий американцы не скрывали, что несут за это ответственность, а нападения нужны были, дабы "парализовать военный аппарат режима". И это еще не все. Воды Никарагуа в одностороннем порядке вывели из-под международного законодательства.



