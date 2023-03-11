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Зачем Вашингтону грузинские протесты - в авторском комментарии Марии Петрашко
Горячие точки, антиправительственные протесты то и дело вспыхивают около главных стратегических конкурентов США - совпадение ли? Зачем Вашингтону грузинские протесты, как сливают Украину и почему столь отчаянно пытаются задеть Беларусь польскими руками.
Aнализ ситуации в авторском комментарии Марии Петрашко (подробности в видео).
"Плохо иметь англосакса врагом, но не дай бог иметь его своим другом!" - писал русский отставной генерал-майор Алексей Ефимович Вандам. В любом военном конфликте или заварушке, вроде майданов и прочих попыток госпереворота, ищите тех, кому это выгодно. Тех, кто привык жить не своим трудом, а за счет других, всяких колоний. Тех, кто не может втюхать никому свой дорогущий сланцевый газ. Поэтому качает мир по очереди: то Карабах, Армению и Азербайджан, ведь и где-то там высоко-высоко в горах и проходят трубочки газового потока. Как прокладываются они и по коридору "Север - Юг". Это энергомост Россия-Грузия-Армения-Иран - очень выгодный всем участникам проект. Но очень невыгодный Вашингтону. Но как же так случилось, что вашингтонское детище, цитадель пожирателей грантов - Грузия. Не повинуется? Не отказалась от этого выгодного для страны энергетического проекта! И что страшнее, не поддержала и в остальном американских кураторов. Грузины в целом, в отличие от своих отдельных продажных руководителей, народ умный. После того, как "Евроинтеграциионный фарс" довел Грузию до состояния вашингтонской колонии, зачем-то развязавшей войну с Осетией и Абхазией, и дошедшей до состояния, в котором 20 % жителей оказались за чертой бедности. Грузины теперь уж не стали вводить санкции против России и Беларуси, и за счет продолжения сотрудничества, а также беглых предателей, испуганных релокантов и прочих либералов обеспечили своей стране рост ВВП (+ 10 % ВВП). Что ждет непокорного вашингтонского вассала? Правильно, цветная революция и госпереворот. Ведь НПО и НКО для поджога страны в Грузии предостаточно.
Конечно же, карманный президент страны Зурабишвили по американской методичке тут же выразила солидарность с протестунами. Подумаешь, если проамериканские силы добьются своего и вернут таких, как Саакашвили, разогнав адекватных политиков, Грузия снова будет использована Вашингтоном в игре против Москвы, и снова зачем-то грузины пойдут с войной на Южную Осетию и Абхазию. Поэтому логичный вопрос к грузинской нации: "Так американцы точно Ваши партнеры? Или все же хозяева, использующие по полной?" Саакашвили, кстати, они уже довели до пика политической карьеры.
Из медиа: "Западные официальные лица больше не подозревают Россию в якобы заказанной атаке на подводные газопроводы".
"Официальные лица США расследуют возможность того, что проукраинская группа несет ответственность за прошлогоднее нападение на газопровод "Северный поток" в Балтийском море, заявил высокопоставленный американский чиновник…".
"Разведка предполагает, что проукраинская группировка саботировала трубопроводы, заявляют официальные лица США".
Поджигая подбрюшье России, США успешнее всех использовали, конечно, Украину. Но с началом СВО что-то пошло не так. А что делают с отработанным материалом? Американские ведущие издания вроде The New York Times или WashingtonPost ярко отработали повестку, мол, за взрывами "Северных потоков" может стоять "частное предприятие из Украины". А как на Украине вообще могло образоваться какое-то ЧВК и замышляться нечто без надзора и чуткого руководства ЦРУ? Ну допустим, случилось такое чудо. Окей. А как украинские террористы с таким объемом взрывчатки передвигались по Европе, провели подготовку к теракту - ведь это явно не делается за 20 минут. Нырнули и взорвали, угу... И это под носом у натовских военных. Потому как натовские морячки недалеко от места взрыва в последние месяцы были постоянно и даже учения проводили. Совпадение прям. Вот китайские журналисты провели куда более интересное расследование. Но его ни Вашингтон, ни Варшава, конечно же, не поддержат.
Все в мире все понимают. Не понимают только украинцы, сидящие на руинах некогда одной из богатейших стран европейского континента.
И если и говорить об устранении вашингтонскими элитами конкурентов, например, России, через поджег по периметру. Единственные, кого не раскачали - это мы, Беларусь. И это не просто пощечина заморским кураторам. Ведь главный враг США - Китай. А Беларусь для Китая стратегически важный партнер... с тем же проектом "Один пояс и один путь", например. Поэтому то, что мы выстояли, вовсе не значит, что попытки поджечь и нас прекратятся. И информационным нагнетанием, и провокациями. И, конечно же, санкционным давлением, которое пока не задалось. И, честно говоря, поводы очередного пакета ограничений все смешнее и смешнее. Вот уже откопали какого-то мошенника, якобы правозащитника, осужденного за перемещение валюты через границу, уклонение от уплаты налогов, махинации с недвижимостью. Польше его именовали нобелевским лауреатом, ну чтоб не за непонятного уголовника бороться, а за лауреата прям! И вот под эту Дудочку ноют о новом пакете санкций в наш адрес. Правда, товарищу Беляцкому, получается, придется потом опять что-то намутить. Ведь если он не будет прозападным "праваахоўцам", желательно сидящим, и называющим себя "вязнем", не видать ему ни кликухи "лауреата", ни славы польской, ни грантовой поддержки…
Пока Варшава пригревает всех таких детей нелейтенанта Сороса, Польша получает донаты от США. Но дотационная экономика ведь тоже может лопнуть, как мыльный пузырь. Впрочем, и это будет Вашингтону на руку. Ведь "хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними".
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