Зачем Вашингтону грузинские протесты - в авторском комментарии Марии Петрашко

Горячие точки, антиправительственные протесты то и дело вспыхивают около главных стратегических конкурентов США - совпадение ли? Зачем Вашингтону грузинские протесты, как сливают Украину и почему столь отчаянно пытаются задеть Беларусь польскими руками.

Aнализ ситуации в авторском комментарии Марии Петрашко (подробности в видео).

"Плохо иметь англосакса врагом, но не дай бог иметь его своим другом!" - писал русский отставной генерал-майор Алексей Ефимович Вандам. В любом военном конфликте или заварушке, вроде майданов и прочих попыток госпереворота, ищите тех, кому это выгодно. Тех, кто привык жить не своим трудом, а за счет других, всяких колоний. Тех, кто не может втюхать никому свой дорогущий сланцевый газ. Поэтому качает мир по очереди: то Карабах, Армению и Азербайджан, ведь и где-то там высоко-высоко в горах и проходят трубочки газового потока. Как прокладываются они и по коридору "Север - Юг". Это энергомост Россия-Грузия-Армения-Иран - очень выгодный всем участникам проект. Но очень невыгодный Вашингтону. Но как же так случилось, что вашингтонское детище, цитадель пожирателей грантов - Грузия. Не повинуется? Не отказалась от этого выгодного для страны энергетического проекта! И что страшнее, не поддержала и в остальном американских кураторов. Грузины в целом, в отличие от своих отдельных продажных руководителей, народ умный. После того, как "Евроинтеграциионный фарс" довел Грузию до состояния вашингтонской колонии, зачем-то развязавшей войну с Осетией и Абхазией, и дошедшей до состояния, в котором 20 % жителей оказались за чертой бедности. Грузины теперь уж не стали вводить санкции против России и Беларуси, и за счет продолжения сотрудничества, а также беглых предателей, испуганных релокантов и прочих либералов обеспечили своей стране рост ВВП (+ 10 % ВВП). Что ждет непокорного вашингтонского вассала? Правильно, цветная революция и госпереворот. Ведь НПО и НКО для поджога страны в Грузии предостаточно.

Конечно же, карманный президент страны Зурабишвили по американской методичке тут же выразила солидарность с протестунами. Подумаешь, если проамериканские силы добьются своего и вернут таких, как Саакашвили, разогнав адекватных политиков, Грузия снова будет использована Вашингтоном в игре против Москвы, и снова зачем-то грузины пойдут с войной на Южную Осетию и Абхазию. Поэтому логичный вопрос к грузинской нации: "Так американцы точно Ваши партнеры? Или все же хозяева, использующие по полной?" Саакашвили, кстати, они уже довели до пика политической карьеры.

Из медиа: "Западные официальные лица больше не подозревают Россию в якобы заказанной атаке на подводные газопроводы".

"Официальные лица США расследуют возможность того, что проукраинская группа несет ответственность за прошлогоднее нападение на газопровод "Северный поток" в Балтийском море, заявил высокопоставленный американский чиновник…".

"Разведка предполагает, что проукраинская группировка саботировала трубопроводы, заявляют официальные лица США".

Поджигая подбрюшье России, США успешнее всех использовали, конечно, Украину. Но с началом СВО что-то пошло не так. А что делают с отработанным материалом? Американские ведущие издания вроде The New York Times или WashingtonPost ярко отработали повестку, мол, за взрывами "Северных потоков" может стоять "частное предприятие из Украины". А как на Украине вообще могло образоваться какое-то ЧВК и замышляться нечто без надзора и чуткого руководства ЦРУ? Ну допустим, случилось такое чудо. Окей. А как украинские террористы с таким объемом взрывчатки передвигались по Европе, провели подготовку к теракту - ведь это явно не делается за 20 минут. Нырнули и взорвали, угу... И это под носом у натовских военных. Потому как натовские морячки недалеко от места взрыва в последние месяцы были постоянно и даже учения проводили. Совпадение прям. Вот китайские журналисты провели куда более интересное расследование. Но его ни Вашингтон, ни Варшава, конечно же, не поддержат.





Все в мире все понимают. Не понимают только украинцы, сидящие на руинах некогда одной из богатейших стран европейского континента.

И если и говорить об устранении вашингтонскими элитами конкурентов, например, России, через поджег по периметру. Единственные, кого не раскачали - это мы, Беларусь. И это не просто пощечина заморским кураторам. Ведь главный враг США - Китай. А Беларусь для Китая стратегически важный партнер... с тем же проектом "Один пояс и один путь", например. Поэтому то, что мы выстояли, вовсе не значит, что попытки поджечь и нас прекратятся. И информационным нагнетанием, и провокациями. И, конечно же, санкционным давлением, которое пока не задалось. И, честно говоря, поводы очередного пакета ограничений все смешнее и смешнее. Вот уже откопали какого-то мошенника, якобы правозащитника, осужденного за перемещение валюты через границу, уклонение от уплаты налогов, махинации с недвижимостью. Польше его именовали нобелевским лауреатом, ну чтоб не за непонятного уголовника бороться, а за лауреата прям! И вот под эту Дудочку ноют о новом пакете санкций в наш адрес. Правда, товарищу Беляцкому, получается, придется потом опять что-то намутить. Ведь если он не будет прозападным "праваахоўцам", желательно сидящим, и называющим себя "вязнем", не видать ему ни кликухи "лауреата", ни славы польской, ни грантовой поддержки…