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Заключительное заседание 11-й сессии Совета Республики состоится 10 апреля

Заключительное заседание 11-й сессии Совета Республики состоится 10 апреля

Заключительное заседание 11-й сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоится 10 апреля, сообщает БЕЛТА.

Заседание назначено на 11:00.

Фото: БЕЛТА

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