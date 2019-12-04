3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Заключительное заседание Совета Республики VI созыва
Сегодня на заключительное заседание собрались и белорусские сенаторы. В повестке - пять вопросов, это ратификации международных конвенций, в частности об оплачиваемых отпусках, и рассмотрение проекта закона, который поможет сближению нашей страны с ВТО - он был одобрен единогласно. Традиционно сессию Совета Республики закрыл Михаил Мясникович. Он отметил, что работа VI созыва была результативной и содействовала укреплению межпарламентского сотрудничества.
Напомним, новый состав парламента VII созыва начнет работу в пятницу, 6 декабря.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все