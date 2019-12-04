Заключительное заседание Совета Республики VI созыва

Сегодня на заключительное заседание собрались и белорусские сенаторы. В повестке - пять вопросов, это ратификации международных конвенций, в частности об оплачиваемых отпусках, и рассмотрение проекта закона, который поможет сближению нашей страны с ВТО - он был одобрен единогласно. Традиционно сессию Совета Республики закрыл Михаил Мясникович. Он отметил, что работа VI созыва была результативной и содействовала укреплению межпарламентского сотрудничества.



Напомним, новый состав парламента VII созыва начнет работу в пятницу, 6 декабря.



