"Закон должен работать не один год" - Сергеенко рассказал о принципах работы Палаты представителей

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Палата представителей Национального собрания Беларуси завершила работу третьей сессии. За этот период депутаты рассмотрели 78 проектов законов. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в "Актуальном интервью".

"За сессионный период было рассмотрено 78 проектов законов, часть из них уже вступила в законную силу. Часть будет вступать в законную силу после подписания главой государства. Сегодня даже сложно выделить, какие законопроекты были наиболее сложными", - отметил Игорь Сергеенко.

В качестве примеров он привел законопроекты, касающиеся деятельности железнодорожного транспорта и обеспечения дорожной безопасности. Над ними велась тщательная работа. "Из последних, я могу назвать те, которые касаются деятельности железнодорожного транспорта (было проведено 18 совещаний рабочих групп), дорожной безопасности (порядка 15 совещаний). Учитывали мнения и регулятора, и специалистов наших министерств, и исполнителей на местах", - рассказал председатель Палаты представителей.

Игорь Сергеенко подчеркнул, что при подготовке законопроектов применяется принцип практической применимости и долгосрочной стабильности. "Подход был таков, что закон должен работать, поэтому необходимо просчитывать на перспективу все нюансы, чтобы закон не мешал, а помогал", - пояснил он.

quote Закон должен работать не один и не два года. Стабильность этой системы заключается в том, чтобы законодательство было долгие годы не меняющимся. Если и будет в этом необходимость, точечно что-то можно изменять. Но концептуально все вопросы проработаны. Игорь Сергеенко

Особое внимание при доработке законов уделяется мнению специалистов с мест и регуляторов. "При доработке законов на площадке Палаты представителей мы рассчитываем, конечно же, на помощь специалистов с мест, на помощь регулятора. Все законы отрабатываются в дальнейшем совместно. В этих целях используются такие формы, как практикоориентированные семинары, выездные заседания Совета Палаты представителей", - отметил председатель Палаты представителей.