Законопроект о республиканском бюджете на 2027 год в первом чтении принят депутатами

Рост зарплат бюджетников, поддержка семей с детьми, инвестиции в инфраструктуру. Депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект "О республиканском бюджете на 2027 год".

Финансовый план учитывает реальную ситуацию в экономике. Его главный ориентир - качество жизни людей. Документ полностью сохраняет социальную направленность. В приоритете - финансирование медицины и образования, а также рост зарплат в бюджетной сфере. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры. Это строительство доступного жилья, ремонт дорог и возведение детских садов, а также реализация программы семейного капитала. Проект бюджета рассчитан с дефицитом, но он меньше, чем в предыдущие годы.

"Более 20 % расходов республиканского бюджета - это расходы социального блока. Еще около 17 % - это расходы на поддержку национальной экономики. Около 21 % - это расходы, которые касаются обеспечения безопасности и обороны, что крайне важно для стабильного функционирования государства", - рассказал Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси.

Одновременно был принят сопутствующий пакет законопроектов. В первом чтении - изменения в Налоговый кодекс. Сразу в двух чтениях рассмотрен бюджет Фонда социальной защиты населения на 2027 год - он сформирован с профицитом. Парламентарии также ратифицировали несколько международных документов, расширяющих сотрудничество с рядом стран.